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Суд заочно арестовал спонсора ФБК* Хоменко по делу о мошенничестве
Суд заочно арестовал спонсора ФБК* Хоменко по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы в понедельник заочно арестовал подмосковного бизнесмена и спонсора "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России иностранным агентом)... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:11
2021-02-08T11:11
2021-02-08T11:45
александр хоменко
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник заочно арестовал подмосковного бизнесмена и спонсора "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России иностранным агентом) Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве более чем на 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Хоменко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.О возбуждении уголовного дела в отношении фактического руководителя фирм "Строй инжиниринг" и "ВИП Сервис" Александра Хоменко ранее объявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, в 2017-2019 годах фирмы Хоменко заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять государственных контрактов на капитальный ремонт, но бизнесмен якобы обманул чиновников, преувеличив стоимость работ.Таким образом, полагает СК РФ, из бюджета Московской области были похищены более 30 миллионов рублей. По данным следствия, сейчас коммерсант скрывается на Украине, а в России объявлен в розыск.Как обнаружил "Коммерсант", Хоменко упоминается в отчете ФБК* за 2013 год в списке "волонтеров, жертвователей и просто неравнодушных людей". Какую сумму он пожертвовал организации, не уточняется.Комментариями его защиты РИА Новости на данный момент не располагает.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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александр хоменко, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Басманный суд Москвы
в понедельник заочно арестовал подмосковного бизнесмена и спонсора "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России
иностранным агентом) Александра Хоменко
по обвинению в мошенничестве более чем на 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Хоменко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.
О возбуждении уголовного дела в отношении фактического руководителя фирм "Строй инжиниринг" и "ВИП Сервис" Александра Хоменко ранее объявила официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2017-2019 годах фирмы Хоменко заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять государственных контрактов на капитальный ремонт, но бизнесмен якобы обманул чиновников, преувеличив стоимость работ.
Таким образом, полагает СК РФ, из бюджета Московской области были похищены более 30 миллионов рублей. По данным следствия, сейчас коммерсант скрывается на Украине, а в России объявлен в розыск.
Как обнаружил "Коммерсант", Хоменко упоминается в отчете ФБК*
за 2013 год в списке "волонтеров, жертвователей и просто неравнодушных людей". Какую сумму он пожертвовал организации, не уточняется.
Комментариями его защиты РИА Новости на данный момент не располагает.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.