https://ria.ru/20210208/antey-1596536133.html
Суд в Нидерландах постановил приобщить отчеты "Алмаз-Антея" к делу MH17
Суд в Нидерландах постановил приобщить отчеты "Алмаз-Антея" к делу MH17
Нидерландский суд постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины отчеты российского концерна "Алмаз-Антей", сообщил судья... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:08
2021-02-08T16:08
2021-02-08T17:45
россия
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
москва
курск
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нидерландский суд постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины отчеты российского концерна "Алмаз-Антей", сообщил судья Хендрик Стинхейс, председательствующий на слушаниях в судебном комплексе Схипхол.Приобщить эти отчеты к делу просила защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. В них проводится сравнение полученных самолетом повреждений с результатами испытаний с применением ракеты, которая могла бы его сбить.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта прошлого года. По нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката, остальных судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, позволяющих сбить самолет на такой высоте.Расследование провела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Россия в нем не участвовала. Как утверждает следствие, Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать его результаты, только если будет принимать в нем полноценное участие.Минобороны сообщало, что все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировало следствие, были утилизированы после 2011 года, а эксперименты, проведенные концерном "Алмаз-Антей", подтвердили, что Boeing сбили с территории, которая контролировалась украинскими силовиками. Эти документы, а также данные российских радаров, Россия передала Нидерландам. Следствие их проигнорировало, но на суде заявили, что получили информацию от российской прокуратуры и изучают ее.
https://ria.ru/20210201/mh17--1595491395.html
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россия, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, mh17. расследование, нидерланды, в мире
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Нидерландский суд постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины
отчеты российского концерна "Алмаз-Антей", сообщил судья Хендрик Стинхейс, председательствующий на слушаниях в судебном комплексе Схипхол.
"Гособвинение заявило, что не будет возражать против того, чтобы отчеты "Алмаз-Антея" за 2015-2016 годы были включены в досье. Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых", — сказал он.
Приобщить эти отчеты к делу просила защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. В них проводится сравнение полученных самолетом повреждений с результатами испытаний с применением ракеты, которая могла бы его сбить.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта прошлого года. По нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката, остальных судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама
в Куала-Лумпур
рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев
обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, позволяющих сбить самолет на такой высоте.
Расследование провела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Россия в нем не участвовала. Как утверждает следствие, Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук"
, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска
. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать его результаты, только если будет принимать в нем полноценное участие.
Минобороны сообщало, что все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировало следствие, были утилизированы после 2011 года, а эксперименты, проведенные концерном "Алмаз-Антей", подтвердили, что Boeing сбили с территории, которая контролировалась украинскими силовиками. Эти документы, а также данные российских радаров, Россия передала Нидерландам. Следствие их проигнорировало, но на суде заявили, что получили информацию от российской прокуратуры и изучают ее.