https://ria.ru/20210208/an_nimr-1596490095.html
Саудовский суд отменил казнь племянника шиитского проповедника ан-Нимра
Саудовский суд отменил казнь племянника шиитского проповедника ан-Нимра
Уголовный суд в Саудовской Аравии отменил смертный приговор Али ан-Нимру, племяннику шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, который был казнен в январе 2016... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:45
2021-02-08T12:45
2021-02-08T12:45
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
саудовская аравия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовный суд в Саудовской Аравии отменил смертный приговор Али ан-Нимру, племяннику шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, который был казнен в январе 2016 года, сообщил его отец Мухаммед ан-Нимр."Выполняя указ хранителя двух святынь (короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда – ред.), уголовный суд Эр-Рияда отменил смертный приговор в отношении Али Мухаммеда ан-Нимра и приговорил его к 10 годам тюрьмы … Али ан-Нимр провел в заключении более девяти лет, ему осталось отбыть срок восемь месяцев", - написал он в Twitter.В январе 2016 года саудовское МВД объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был известный шиитский проповедник Нимра ан-Нимра. Сообщение о его казни вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей и вылилось в массовые протесты и нападения на представительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде. Его племянник Али ан-Нимр был задержан еще в 2011 году в возрасте 17 лет за участие в антиправительственных демонстрациях. Позднее суд приговорил его к смертной казни за терроризм.В апреле 2020 года власти Саудовской Аравии приняли решение отменить смертную казнь в качестве наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними. Она была заменена на тюремное заключение на срок, не превышающий 10 лет.
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новости - религия и мировоззрение, саудовская аравия
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовный суд в Саудовской Аравии отменил смертный приговор Али ан-Нимру, племяннику шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, который был казнен в январе 2016 года, сообщил его отец Мухаммед ан-Нимр.
"Выполняя указ хранителя двух святынь (короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда – ред.), уголовный суд Эр-Рияда отменил смертный приговор в отношении Али Мухаммеда ан-Нимра и приговорил его к 10 годам тюрьмы … Али ан-Нимр провел в заключении более девяти лет, ему осталось отбыть срок восемь месяцев", - написал он в Twitter.
В январе 2016 года саудовское МВД объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был известный шиитский проповедник Нимра ан-Нимра. Сообщение о его казни вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей и вылилось в массовые протесты и нападения на представительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде. Его племянник Али ан-Нимр был задержан еще в 2011 году в возрасте 17 лет за участие в антиправительственных демонстрациях. Позднее суд приговорил его к смертной казни за терроризм.
В апреле 2020 года власти Саудовской Аравии приняли решение отменить смертную казнь в качестве наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними. Она была заменена на тюремное заключение на срок, не превышающий 10 лет.