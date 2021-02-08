https://ria.ru/20210208/almaz-1596554247.html

Суд отказался допустить экспертов "Алмаз-Антея" к обломкам MH17

Суд отказался допустить экспертов "Алмаз-Антея" к обломкам MH17

Окружной суд Гааги не видит необходимости в допуске экспертов российского концерна "Алмаз-Антей" к обломкам MH17 в Нидерландах до их допроса по делу, заявил на... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:25

2021-02-08T17:25

2021-02-08T17:46

россия

mh17. расследование

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

концерн пво "алмаз-антей"

николай винниченко

дмитрий песков

владимир путин

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Окружной суд Гааги не видит необходимости в допуске экспертов российского концерна "Алмаз-Антей" к обломкам MH17 в Нидерландах до их допроса по делу, заявил на заседании в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В понедельник в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17.На слушаниях 1 февраля адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявила, что эксперты российского концерна "Алмаз-Антей" должны получить возможность изучить в Нидерландах обломки разбившегося на востоке Украины малайзийского Boeing.При этом суд постановил приобщить к делу отчеты "Алмаз-Антея" о повреждениях самолета от 2015-2016 годов. Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых.Он отметил, что "Алмаз-Антей" передал в деталях свои выводы относительно возможного используемого оружия и места запуска ракеты, которая могла сбить самолет, и из отчетов и реакции не следует, что эксперты были в невыгодном положении или в неравной позиции по допуску к информации в сравнении с другими участникам расследования.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201130/ukraina-1587067276.html

https://ria.ru/20201104/avakov-1583058662.html

https://ria.ru/20201113/sud-1584487784.html

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html

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россия, mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, в мире