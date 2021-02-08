Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/alkogol-1596453075.html
СМИ: из продуктовых магазинов предложили убрать крепкий алкоголь
СМИ: из продуктовых магазинов предложили убрать крепкий алкоголь
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкогольные напитки, крепость которых превышает 15 процентов. Об этом сообщает РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:32
2021-02-08T13:18
олег салагай
михаил мурашко
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алкоголь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596464542_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_1d08dc87cee11b3e42815dde67e0cf4e.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкогольные напитки, крепость которых превышает 15 процентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, которое он направил главе Минпромторга Денису Мантурову.Хамзаев напомнил, что алкогольная продукция занимает в магазинах значительную площадь. По его словам, это служит рекламой не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами.Поэтому он предлагает оставить за магазинами возможность торговать алкоголем крепостью не выше 15 процентов, а продажу более крепких напитков перенести "исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции".Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что связь между употреблением алкогольных напитков и развитием некоторых заболеваний в некоторых возрастных группах может достигать 75 процентов. Около десяти процентов смертей в России, добавил он, связаны именно с алкоголем. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вклад алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75 процентов.
https://ria.ru/20201217/alkogol-1589606488.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596464542_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_716113f7f306a227377fd61bc57c93c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег салагай, михаил мурашко, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алкоголь, общество

СМИ: из продуктовых магазинов предложили убрать крепкий алкоголь

09:32 08.02.2021 (обновлено: 13:18 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкогольные напитки, крепость которых превышает 15 процентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, которое он направил главе Минпромторга Денису Мантурову.
Хамзаев напомнил, что алкогольная продукция занимает в магазинах значительную площадь. По его словам, это служит рекламой не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами.
Поэтому он предлагает оставить за магазинами возможность торговать алкоголем крепостью не выше 15 процентов, а продажу более крепких напитков перенести "исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции".
Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что связь между употреблением алкогольных напитков и развитием некоторых заболеваний в некоторых возрастных группах может достигать 75 процентов. Около десяти процентов смертей в России, добавил он, связаны именно с алкоголем.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вклад алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75 процентов.
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 05:47
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
 
Олег СалагайМихаил МурашкоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АлкогольОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:08Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
14:08В Пермском крае проверят данные об отсутствии воды в деревне
14:05ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
14:04Женщина просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила
14:03В Красноярске возбудили дело после массового отравления водой
14:03В Петербурге открылась выставка о геноциде советского народа
Лента новостейМолния