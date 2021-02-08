https://ria.ru/20210208/alkogol-1596453075.html

СМИ: из продуктовых магазинов предложили убрать крепкий алкоголь

СМИ: из продуктовых магазинов предложили убрать крепкий алкоголь

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкогольные напитки, крепость которых превышает 15 процентов. Об этом сообщает РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T09:32

2021-02-08T09:32

2021-02-08T13:18

олег салагай

михаил мурашко

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

алкоголь

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкогольные напитки, крепость которых превышает 15 процентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, которое он направил главе Минпромторга Денису Мантурову.Хамзаев напомнил, что алкогольная продукция занимает в магазинах значительную площадь. По его словам, это служит рекламой не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами.Поэтому он предлагает оставить за магазинами возможность торговать алкоголем крепостью не выше 15 процентов, а продажу более крепких напитков перенести "исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции".Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что связь между употреблением алкогольных напитков и развитием некоторых заболеваний в некоторых возрастных группах может достигать 75 процентов. Около десяти процентов смертей в России, добавил он, связаны именно с алкоголем. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вклад алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75 процентов.

https://ria.ru/20201217/alkogol-1589606488.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег салагай, михаил мурашко, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алкоголь, общество