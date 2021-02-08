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Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил акселератор проектов
Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил акселератор проектов
Клуб Лидеров России "Эльбрус" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – провел стартовый интенсив по проектам, отобранным в акселератор... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:40
2021-02-08T14:40
россия
образование - общество
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МОСКВА 8 фев — РИА Новости. Клуб Лидеров России "Эльбрус" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – провел стартовый интенсив по проектам, отобранным в акселератор сообщества, а также для уже действующих социальных проектов Клуба в Мастерской управления "Сенеж", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Акселератор Клуба "Эльбрус" – это программа развития проектных инициатив участников конкурса "Лидеры России". которая позволяет проработать проект с экспертами, обмениваться опытом, участвовать в рабочих сессиях по развитию профессиональных навыков, привлекать партнеров из числа соцфондов, социально ответственного бизнеса, органов власти, институтов развития. Для участия в акселераторе были отобраны 27 проектов, а также 4 текущих социальных проекта из портфеля Клуба. По итогам 4-х месяцев обучения они будут представлены потенциальным партнёрам в рамках "демо-дня". На встрече участники зафиксировали тактические и стратегические планы по каждому проекту, проработали целевые показатели на четыре месяца акселерации с трекером.По ее словам, за два года к проектам сообщества присоединилось более чем 32 тысячи человек в 60 регионах России. Как отметила руководитель проектного направления клуба "Эльбрус", автор методологии акселерационной программы, член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева, проект акселератора направлен на повышение количества реализуемых сообществом социальных активностей и ускорение масштабирования существующих успешных практик за счёт Клуба и его партнёрской сети.
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россия, образование - общество

Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил акселератор проектов

14:40 08.02.2021
 
© Фото : Клуб "Эльбрус"Клуб "Эльбрус" провел стартовый интенсив по проектам, отобранным в акселератор сообщества
Клуб Эльбрус провел стартовый интенсив по проектам, отобранным в акселератор сообщества - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : Клуб "Эльбрус"
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МОСКВА 8 фев — РИА Новости. Клуб Лидеров России "Эльбрус" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – провел стартовый интенсив по проектам, отобранным в акселератор сообщества, а также для уже действующих социальных проектов Клуба в Мастерской управления "Сенеж", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Акселератор Клуба "Эльбрус" – это программа развития проектных инициатив участников конкурса "Лидеры России". которая позволяет проработать проект с экспертами, обмениваться опытом, участвовать в рабочих сессиях по развитию профессиональных навыков, привлекать партнеров из числа соцфондов, социально ответственного бизнеса, органов власти, институтов развития.
Для участия в акселераторе были отобраны 27 проектов, а также 4 текущих социальных проекта из портфеля Клуба. По итогам 4-х месяцев обучения они будут представлены потенциальным партнёрам в рамках "демо-дня". На встрече участники зафиксировали тактические и стратегические планы по каждому проекту, проработали целевые показатели на четыре месяца акселерации с трекером.
"Желание развивать нашу страну, быть полезным помогает создавать и реализовывать наши проекты, которые являются визитной карточкой Клуба "Эльбрус". Благодаря акселератору, у Клуба есть возможность взять в работу еще больше проектов. Сейчас среди них – инфраструктурные, социальные, образовательные и нетворкинговые проекты с потенциальным масштабом на всю страну", - привели в пресс-службе комментарий председателя клуба "Эльбрус", директора департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяны Дьяконовой.
По ее словам, за два года к проектам сообщества присоединилось более чем 32 тысячи человек в 60 регионах России.
Как отметила руководитель проектного направления клуба "Эльбрус", автор методологии акселерационной программы, член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева, проект акселератора направлен на повышение количества реализуемых сообществом социальных активностей и ускорение масштабирования существующих успешных практик за счёт Клуба и его партнёрской сети.
"Наш акселератор – про социальные проекты, и поэтому мы нацелены на людей, которые получат нашу адресную помощь. Проекты в акселераторе совершенно разного профиля: в сферах образования, медицины, финансов и многих других. В Клубе "Эльбрус" мы реализуем социальные проекты уже третий год, их более десяти, а за счёт акселератора мы можем увеличить количество этих проектов до 100 и более в год. Соответственно, количество людей, которые получат поддержку за счет участников конкурса "Лидеры России", будет измеряться сотнями тысяч людей по всей стране", – сказала Дмитриева.
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