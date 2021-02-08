https://ria.ru/20210208/akselerator-1596514654.html

Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил акселератор проектов

Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил акселератор проектов

Клуб Лидеров России "Эльбрус" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – провел стартовый интенсив по проектам, отобранным в акселератор... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:40

2021-02-08T14:40

2021-02-08T14:40

россия

образование - общество

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МОСКВА 8 фев — РИА Новости. Клуб Лидеров России "Эльбрус" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – провел стартовый интенсив по проектам, отобранным в акселератор сообщества, а также для уже действующих социальных проектов Клуба в Мастерской управления "Сенеж", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Акселератор Клуба "Эльбрус" – это программа развития проектных инициатив участников конкурса "Лидеры России". которая позволяет проработать проект с экспертами, обмениваться опытом, участвовать в рабочих сессиях по развитию профессиональных навыков, привлекать партнеров из числа соцфондов, социально ответственного бизнеса, органов власти, институтов развития. Для участия в акселераторе были отобраны 27 проектов, а также 4 текущих социальных проекта из портфеля Клуба. По итогам 4-х месяцев обучения они будут представлены потенциальным партнёрам в рамках "демо-дня". На встрече участники зафиксировали тактические и стратегические планы по каждому проекту, проработали целевые показатели на четыре месяца акселерации с трекером.По ее словам, за два года к проектам сообщества присоединилось более чем 32 тысячи человек в 60 регионах России. Как отметила руководитель проектного направления клуба "Эльбрус", автор методологии акселерационной программы, член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева, проект акселератора направлен на повышение количества реализуемых сообществом социальных активностей и ускорение масштабирования существующих успешных практик за счёт Клуба и его партнёрской сети.

https://ria.ru/20210201/konkurs-1595522955.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, образование - общество