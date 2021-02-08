https://ria.ru/20210208/adygeya-1596496475.html
Мишустину на заводе в Адыгее показали, как делают сыр
Мишустину на заводе в Адыгее показали, как делают сыр
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Адыгее ознакомился с производством известного адыгейского сыра по традиционному рецепту. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:16
2021-02-08T13:16
2021-02-08T13:37
михаил мишустин
республика адыгея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596501622_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_352f5fc99ab93c1ee1fa90213d2aaaa3.jpg
МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Адыгее ознакомился с производством известного адыгейского сыра по традиционному рецепту.Мишустин в понедельник посетил один из крупнейших заводов по производству рассольных сыров "Тамбовский", который расположен в Гиагинском районе в 40 километрах от Майкопа. Объем производства сыра на заводе в месяц достигает до 350 тонн, "Тамбовский" входит в число ведущих предприятий молочной промышленности на юге России. Премьер ознакомился с полным циклом производства сыра, посетив цех приемки молока, цех производства и упаковочный цех.Сыр на заводе производится из трех ингредиентов - молока, сыворотки и соли, поэтому, по словам производителей, и срок хранения у него не очень большой - 45 суток. Порядка 80% на заводе составляет ручной труд: сыр производится вручную, частично вручную упаковывается. Премьеру продемонстрировали производство адыгейского сыра по старинной традиции, когда его выдерживали в плетеных корзинах. Производители сыра сообщили, что сейчас продукция поставляется во все крупнейшие федеральные округа России и патент на производство адыгейского сыра есть только у пяти предприятий, которые расположены в республике. В планах ООО "Тамбовский" выпуск новых видов сыров за счет введения в эксплуатацию дополнительных цехов. В том числе планируется выпускать такие сыры, как моцарелла, халуми, рикотта.Премьер поинтересовался, какое оборудование отечественное на заводе, а какое зарубежное, и заметил, что больше нужно использовать российское, чтобы и здесь было больше возможностей для получения дополнительных мер поддержки. Кроме того, Мишустина заинтересовала старинная технология выдержки сыра в плетеных корзинах и плетение сыра чечил.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596501622_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c1c1eafc6c705b83c4cd640fb87ed2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, республика адыгея, экономика
МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в Адыгее ознакомился с производством известного адыгейского сыра по традиционному рецепту.
Мишустин в понедельник посетил один из крупнейших заводов по производству рассольных сыров "Тамбовский", который расположен в Гиагинском районе
в 40 километрах от Майкопа
. Объем производства сыра на заводе в месяц достигает до 350 тонн, "Тамбовский" входит в число ведущих предприятий молочной промышленности на юге России
. Премьер ознакомился с полным циклом производства сыра, посетив цех приемки молока, цех производства и упаковочный цех.
Сыр на заводе производится из трех ингредиентов - молока, сыворотки и соли, поэтому, по словам производителей, и срок хранения у него не очень большой - 45 суток. Порядка 80% на заводе составляет ручной труд: сыр производится вручную, частично вручную упаковывается. Премьеру продемонстрировали производство адыгейского сыра по старинной традиции, когда его выдерживали в плетеных корзинах. Производители сыра сообщили, что сейчас продукция поставляется во все крупнейшие федеральные округа России и патент на производство адыгейского сыра есть только у пяти предприятий, которые расположены в республике. В планах ООО "Тамбовский" выпуск новых видов сыров за счет введения в эксплуатацию дополнительных цехов. В том числе планируется выпускать такие сыры, как моцарелла, халуми, рикотта.
Премьер поинтересовался, какое оборудование отечественное на заводе, а какое зарубежное, и заметил, что больше нужно использовать российское, чтобы и здесь было больше возможностей для получения дополнительных мер поддержки. Кроме того, Мишустина заинтересовала старинная технология выдержки сыра в плетеных корзинах и плетение сыра чечил.