https://ria.ru/20210208/adygeya-1596496475.html

Мишустину на заводе в Адыгее показали, как делают сыр

Мишустину на заводе в Адыгее показали, как делают сыр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Адыгее ознакомился с производством известного адыгейского сыра по традиционному рецепту. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:16

2021-02-08T13:16

2021-02-08T13:37

михаил мишустин

республика адыгея

экономика

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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Адыгее ознакомился с производством известного адыгейского сыра по традиционному рецепту.Мишустин в понедельник посетил один из крупнейших заводов по производству рассольных сыров "Тамбовский", который расположен в Гиагинском районе в 40 километрах от Майкопа. Объем производства сыра на заводе в месяц достигает до 350 тонн, "Тамбовский" входит в число ведущих предприятий молочной промышленности на юге России. Премьер ознакомился с полным циклом производства сыра, посетив цех приемки молока, цех производства и упаковочный цех.Сыр на заводе производится из трех ингредиентов - молока, сыворотки и соли, поэтому, по словам производителей, и срок хранения у него не очень большой - 45 суток. Порядка 80% на заводе составляет ручной труд: сыр производится вручную, частично вручную упаковывается. Премьеру продемонстрировали производство адыгейского сыра по старинной традиции, когда его выдерживали в плетеных корзинах. Производители сыра сообщили, что сейчас продукция поставляется во все крупнейшие федеральные округа России и патент на производство адыгейского сыра есть только у пяти предприятий, которые расположены в республике. В планах ООО "Тамбовский" выпуск новых видов сыров за счет введения в эксплуатацию дополнительных цехов. В том числе планируется выпускать такие сыры, как моцарелла, халуми, рикотта.Премьер поинтересовался, какое оборудование отечественное на заводе, а какое зарубежное, и заметил, что больше нужно использовать российское, чтобы и здесь было больше возможностей для получения дополнительных мер поддержки. Кроме того, Мишустина заинтересовала старинная технология выдержки сыра в плетеных корзинах и плетение сыра чечил.

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

республика адыгея

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михаил мишустин, республика адыгея, экономика