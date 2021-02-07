https://ria.ru/20210207/zemletryasenie-1596358311.html
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,3
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в южной части Филиппин, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии страны (Phivolcs). РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T08:05
2021-02-07T08:05
2021-02-07T10:23
филиппины
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в южной части Филиппин, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии страны (Phivolcs).Толчки зфиксировали в воскресенье в 12:22 по местному времени (7:22 мск).Эпицентр располагался в шести километрах к юго-востоку от города Магсайсай в провинции Южный Давао. Очаг залегал на глубине 15 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210206/zemletryasenie-1596343085.html
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филиппины, землетрясение, в мире