https://ria.ru/20210207/zemletryasenie-1596358311.html

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,3

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в южной части Филиппин, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии страны (Phivolcs). РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:05

2021-02-07T08:05

2021-02-07T10:23

филиппины

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в южной части Филиппин, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии страны (Phivolcs).Толчки зфиксировали в воскресенье в 12:22 по местному времени (7:22 мск).Эпицентр располагался в шести километрах к юго-востоку от города Магсайсай в провинции Южный Давао. Очаг залегал на глубине 15 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210206/zemletryasenie-1596343085.html

филиппины

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2021

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филиппины, землетрясение, в мире