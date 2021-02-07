https://ria.ru/20210207/zarif-1596430555.html

Зариф ответил на заявление Байдена об условии снятия санкций с Ирана

Зариф ответил на заявление Байдена об условии снятия санкций с Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вернул "мяч" выполнения ядерной сделки на половину США. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T22:44

2021-02-07T22:44

2021-02-07T23:31

выход сша из ядерной сделки по ирану

мохаммад джавад зариф

джо байден

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 7 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вернул "мяч" выполнения ядерной сделки на половину США.Министр также высказал мнение, что новая администрация США пока не приняла какого-то решения относительно того, что делать в отношении ядерной сделки."Им необходимо принять одно решение: либо они хотят продолжить политику (экс президента Дональда) Трампа, либо избрать новую. Сами же они говорили, что политика Трампа (в отношении Ирана) потерпела неудачу и что не собираются ей следовать. Если они не намерены продолжать ту политику, то пусть откажутся от нее", - сказал Зариф.По его словам, Иран хотел бы, чтобы США вернулись в ядерную сделку, и подождет, когда Вашингтон примет решение."Рано или поздно американцы будут вынуждены вернуться в СВПД, у них нет лучшего выбора, не будет лучшего соглашения", - добавил министр, исключив возможность пересмотра ядерной сделки и указав, что США стоит поспешить.Он напомнил, что 21 февраля Иран приостановит выполнение доппротокола к соглашению с МАГАТЭ о расширенных проверках: снизится уровень проводимых инспекций, как и количество инспекторов."Нам от этого нет вреда, им же это пойдет во вред. Мы говорили, что возможность к обратному действию есть", - сказал Зариф."Конечно, мяч не на нашей половине. Верховный лидер ясно сказал (об этом). Мы, со своей стороны, также говорили, что именно США нарушили Совместный всеобъемлющий план действий", - сказал он в эфире телеканала IRIB TV2, подчеркнув, что Тегеран продолжал выполнять соглашение в течение года после того, как Дональд Трамп нарушил его.Американский президент Джо Байден в воскресенье заявил, что США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке - сначала тот должен прекратить обогащение урана.Его слова прозвучали после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал свое "окончательное слово", заявив, что США не являются той стороной, которая может выдвигать условия. Он подчеркнул, что именно Вашингтон должен "не на словах и не на бумаге, а на деле" снять санкции, если хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению ядерных обязательств.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году – ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/iran--1596381435.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/iran--1596322242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из ядерной сделки по ирану, мохаммад джавад зариф, джо байден, сша, в мире