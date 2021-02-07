Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/zarif-1596430555.html
Зариф ответил на заявление Байдена об условии снятия санкций с Ирана
Зариф ответил на заявление Байдена об условии снятия санкций с Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вернул "мяч" выполнения ядерной сделки на половину США. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T22:44
2021-02-07T23:31
выход сша из ядерной сделки по ирану
мохаммад джавад зариф
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594669579_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4125825efbd50cd9caf9404daeed577a.jpg
ТЕГЕРАН, 7 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вернул "мяч" выполнения ядерной сделки на половину США.Министр также высказал мнение, что новая администрация США пока не приняла какого-то решения относительно того, что делать в отношении ядерной сделки."Им необходимо принять одно решение: либо они хотят продолжить политику (экс президента Дональда) Трампа, либо избрать новую. Сами же они говорили, что политика Трампа (в отношении Ирана) потерпела неудачу и что не собираются ей следовать. Если они не намерены продолжать ту политику, то пусть откажутся от нее", - сказал Зариф.По его словам, Иран хотел бы, чтобы США вернулись в ядерную сделку, и подождет, когда Вашингтон примет решение."Рано или поздно американцы будут вынуждены вернуться в СВПД, у них нет лучшего выбора, не будет лучшего соглашения", - добавил министр, исключив возможность пересмотра ядерной сделки и указав, что США стоит поспешить.Он напомнил, что 21 февраля Иран приостановит выполнение доппротокола к соглашению с МАГАТЭ о расширенных проверках: снизится уровень проводимых инспекций, как и количество инспекторов."Нам от этого нет вреда, им же это пойдет во вред. Мы говорили, что возможность к обратному действию есть", - сказал Зариф."Конечно, мяч не на нашей половине. Верховный лидер ясно сказал (об этом). Мы, со своей стороны, также говорили, что именно США нарушили Совместный всеобъемлющий план действий", - сказал он в эфире телеканала IRIB TV2, подчеркнув, что Тегеран продолжал выполнять соглашение в течение года после того, как Дональд Трамп нарушил его.Американский президент Джо Байден в воскресенье заявил, что США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке - сначала тот должен прекратить обогащение урана.Его слова прозвучали после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал свое "окончательное слово", заявив, что США не являются той стороной, которая может выдвигать условия. Он подчеркнул, что именно Вашингтон должен "не на словах и не на бумаге, а на деле" снять санкции, если хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению ядерных обязательств.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году – ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/iran--1596381435.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210206/iran--1596322242.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594669579_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_ab50655d7ec7f6d38ecfa8b7377e2386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выход сша из ядерной сделки по ирану, мохаммад джавад зариф, джо байден, сша, в мире

Зариф ответил на заявление Байдена об условии снятия санкций с Ирана

22:44 07.02.2021 (обновлено: 23:31 07.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 7 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вернул "мяч" выполнения ядерной сделки на половину США.
Министр также высказал мнение, что новая администрация США пока не приняла какого-то решения относительно того, что делать в отношении ядерной сделки.
"Им необходимо принять одно решение: либо они хотят продолжить политику (экс президента Дональда) Трампа, либо избрать новую. Сами же они говорили, что политика Трампа (в отношении Ирана) потерпела неудачу и что не собираются ей следовать. Если они не намерены продолжать ту политику, то пусть откажутся от нее", - сказал Зариф.
По его словам, Иран хотел бы, чтобы США вернулись в ядерную сделку, и подождет, когда Вашингтон примет решение.
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 13:29
"Растоптали обязательства". Иран обратился к США по ядерной сделке
"Рано или поздно американцы будут вынуждены вернуться в СВПД, у них нет лучшего выбора, не будет лучшего соглашения", - добавил министр, исключив возможность пересмотра ядерной сделки и указав, что США стоит поспешить.
Он напомнил, что 21 февраля Иран приостановит выполнение доппротокола к соглашению с МАГАТЭ о расширенных проверках: снизится уровень проводимых инспекций, как и количество инспекторов.
"Нам от этого нет вреда, им же это пойдет во вред. Мы говорили, что возможность к обратному действию есть", - сказал Зариф.
"Конечно, мяч не на нашей половине. Верховный лидер ясно сказал (об этом). Мы, со своей стороны, также говорили, что именно США нарушили Совместный всеобъемлющий план действий", - сказал он в эфире телеканала IRIB TV2, подчеркнув, что Тегеран продолжал выполнять соглашение в течение года после того, как Дональд Трамп нарушил его.
Американский президент Джо Байден в воскресенье заявил, что США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке - сначала тот должен прекратить обогащение урана.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 17:42
Мало времени. В Иране торопят США с приятием решения по ядерной сделке
Его слова прозвучали после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал свое "окончательное слово", заявив, что США не являются той стороной, которая может выдвигать условия. Он подчеркнул, что именно Вашингтон должен "не на словах и не на бумаге, а на деле" снять санкции, если хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению ядерных обязательств.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году – ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказ от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
 
Выход США из ядерной сделки по ИрануМохаммад Джавад ЗарифДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Чехия надеется, что российскую вакцину зарегистрируют в ЕС
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
Лента новостейМолния