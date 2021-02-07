https://ria.ru/20210207/zabaykale-1596357918.html

Пассажиров застрявшего в Забайкалье поезда обеспечили питанием

Пассажиров застрявшего в Забайкалье поезда обеспечили питанием

Психологи работают с пассажирами поезда Владивосток - Москва, задержанного из-за схода грузовых вагонов на железной дороге в Забайкалье, люди обеспечены горячим РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Психологи работают с пассажирами поезда Владивосток - Москва, задержанного из-за схода грузовых вагонов на железной дороге в Забайкалье, люди обеспечены горячим питанием, сообщает МЧС по региону.Утром в воскресенье на станции Нанагры Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда, был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановлено. Отмечалось, что из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда Владивосток – Москва."В 09.56 (3.56 мск) на станцию Могоча прибыл пассажирский поезд № 061Э Владивосток – Москва. На месте работает бригада скорой медицинской помощи, пассажирам оказывается медико-психологическая помощь. Железнодорожной торговой компанией организовано горячее питание. Помощь при необходимости будет оказана пассажирам ещё трёх пассажирских поездов: № 391 Благовещенск - Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва - Владивосток", - говорится в сообщении.По данным спасателей, на месте происшествия работают аварийно-восстановительные поезда РЖД со станций Могоча и Зилово, дежурят оперативные группы ГУ МЧС по Забайкальскому краю и пожарно-спасательной части №24. "В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает оперативный штаб", - отмечают в МЧС.Всего к восстановительным работам привлечены 274 человека, 41 единица техники.

https://ria.ru/20210207/poezd-1596353696.html

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, забайкальский край, происшествия