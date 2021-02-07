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Пассажиров застрявшего в Забайкалье поезда обеспечили питанием
Пассажиров застрявшего в Забайкалье поезда обеспечили питанием
Психологи работают с пассажирами поезда Владивосток - Москва, задержанного из-за схода грузовых вагонов на железной дороге в Забайкалье, люди обеспечены горячим РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T08:00
2021-02-07T08:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Психологи работают с пассажирами поезда Владивосток - Москва, задержанного из-за схода грузовых вагонов на железной дороге в Забайкалье, люди обеспечены горячим питанием, сообщает МЧС по региону.Утром в воскресенье на станции Нанагры Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда, был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановлено. Отмечалось, что из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда Владивосток – Москва."В 09.56 (3.56 мск) на станцию Могоча прибыл пассажирский поезд № 061Э Владивосток – Москва. На месте работает бригада скорой медицинской помощи, пассажирам оказывается медико-психологическая помощь. Железнодорожной торговой компанией организовано горячее питание. Помощь при необходимости будет оказана пассажирам ещё трёх пассажирских поездов: № 391 Благовещенск - Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва - Владивосток", - говорится в сообщении.По данным спасателей, на месте происшествия работают аварийно-восстановительные поезда РЖД со станций Могоча и Зилово, дежурят оперативные группы ГУ МЧС по Забайкальскому краю и пожарно-спасательной части №24. "В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает оперативный штаб", - отмечают в МЧС.Всего к восстановительным работам привлечены 274 человека, 41 единица техники.
https://ria.ru/20210207/poezd-1596353696.html
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, забайкальский край, происшествия

Пассажиров застрявшего в Забайкалье поезда обеспечили питанием

08:00 07.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевРаботник железной дороги обходит железнодорожные пути
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Психологи работают с пассажирами поезда Владивосток - Москва, задержанного из-за схода грузовых вагонов на железной дороге в Забайкалье, люди обеспечены горячим питанием, сообщает МЧС по региону.
Утром в воскресенье на станции Нанагры Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда, был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановлено. Отмечалось, что из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда Владивосток – Москва.
"В 09.56 (3.56 мск) на станцию Могоча прибыл пассажирский поезд № 061Э Владивосток – Москва. На месте работает бригада скорой медицинской помощи, пассажирам оказывается медико-психологическая помощь. Железнодорожной торговой компанией организовано горячее питание. Помощь при необходимости будет оказана пассажирам ещё трёх пассажирских поездов: № 391 Благовещенск - Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва - Владивосток", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, на месте происшествия работают аварийно-восстановительные поезда РЖД со станций Могоча и Зилово, дежурят оперативные группы ГУ МЧС по Забайкальскому краю и пожарно-спасательной части №24. "В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает оперативный штаб", - отмечают в МЧС.
Всего к восстановительным работам привлечены 274 человека, 41 единица техники.
Место схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 05:03
В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДЗабайкальский крайПроисшествия
 
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