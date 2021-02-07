Глава МИД Ирана оценил решение Байдена по Йемену
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© Пресс-служба МИД РФ
ТЕГЕРАН, 7 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф положительно высказался о решении президента США Джо Байдена прекратить поддержку наступательных операций в Йемене.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США прекращают поддержку наступательных операций в Йемене, в том числе за счет поставок оружия, активизируют дипломатическое участие в разрешении конфликта, чтобы остановить войну в Йемене. В связи с этим он сообщил, что в четверг спецпредставителем США по Йемену был назначен опытный дипломат Тим Лендеркинг.
По словам Зарифа, США "купились" на слова официальных лиц Саудовской Аравии, что Эр-Рияду удастся "победить Йемен в течение трех недель", что привело к крупнейшему гуманитарному кризису.
"Мы рады, что по прошествии шести лет администрация Джо Байдена поняла, что это был ошибочный путь", - сказал он в эфире телеканала IRIB TV2.
На фоне недавнего решения Вашингтона спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс прибыл в Иран с визитом и уже провел переговоры с советником главы МИД Ирана Али Аскаром Хаджи. Иранский дипломат призвал ООН к более активным действиям, чтобы положить конец войне в Йемене. В понедельник, 8 февраля, Гриффитс проведет переговоры с Зарифом.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Входящие в состав коалиции ОАЭ поддержали созданный на юге страны Переходный совет Южного Йемена - структуру, противостоящую международно признанному правительству, которая выступает за отделение юга Йемена от той части страны, где правят хуситы. Вооруженные силы совета захватили власть в столице Южного Йемена Адене и вытеснили оттуда войска, поддерживающие правительство. Однако в 2019 году под нажимом Саудовской Аравии они подписали Эр-Риядское соглашение по урегулированию конфликта с правительством и разделению власти на территориях, которые оно контролирует.