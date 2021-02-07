https://ria.ru/20210207/yakutsk-1596388767.html

Выборы главы Якутска продлятся три дня

Выборы главы Якутска продлятся три дня

Голосование на досрочных выборах главы Якутска пройдут в течение трех дней подряд - с 26 по 28 марта, сообщается на сайте Якутской городской территориальной... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T15:11

2021-02-07T15:11

2021-02-07T15:11

сардана авксентьева

якутск

политика

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ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Голосование на досрочных выборах главы Якутска пройдут в течение трех дней подряд - с 26 по 28 марта, сообщается на сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии.Избирательная комиссия определила формат предстоящих досрочных выборов главы Якутска."Провести голосование на досрочных выборах главы городского округа "город Якутск", назначенных на 28 марта 2021 года, в течение трех дней подряд 26…, 27…, 28 марта 2021 года с 8.00 до 20.00 ежедневно", - говорится в решении ТИК.Действующая глава города Сардана Авксентьева ранее заявила о своей отставке из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла отставку Авксентьевой 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Большинством голосов гордума назначила новые выборы.Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска, выиграла выборы в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20210114/avksenteva-1592956672.html

якутск

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сардана авксентьева, якутск, политика