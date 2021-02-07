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В Любляне возобновили работу пострадавшего от вандалов Вечного огня
В Любляне возобновили работу пострадавшего от вандалов Вечного огня
Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза в столице Словении, работу которого в январе нарушили вандалы, вновь заработал, сообщило посольство РФ... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T00:50
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза в столице Словении, работу которого в январе нарушили вандалы, вновь заработал, сообщило посольство РФ в Любляне.Российское посольство 22 января сообщало, что действия вандалов привели к тому, что погасла газовая горелка Вечного огня. По инициативе посольства было открыто полицейское разбирательство, также об инциденте была оповещена мэрия Любляны.Посольство также разместило фотографию с горящим Вечным огнем.
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россия, словения, в мире

В Любляне возобновили работу пострадавшего от вандалов Вечного огня

00:50 07.02.2021
 
© Фото : Посольство РФ в СловенииВечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза в столице Словении
Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза в столице Словении - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Фото : Посольство РФ в Словении
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза в столице Словении, работу которого в январе нарушили вандалы, вновь заработал, сообщило посольство РФ в Любляне.
Российское посольство 22 января сообщало, что действия вандалов привели к тому, что погасла газовая горелка Вечного огня. По инициативе посольства было открыто полицейское разбирательство, также об инциденте была оповещена мэрия Любляны.

"Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, снова горит! Выражаем благодарность Мэрии города Любляны за содействие в восстановлении работы мемориала", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Посольство также разместило фотографию с горящим Вечным огнем.
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