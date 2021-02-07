https://ria.ru/20210207/vandaly-1596349328.html

В Любляне возобновили работу пострадавшего от вандалов Вечного огня

В Любляне возобновили работу пострадавшего от вандалов Вечного огня

Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза в столице Словении, работу которого в январе нарушили вандалы, вновь заработал, сообщило посольство РФ... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T00:50

2021-02-07T00:50

2021-02-07T00:50

россия

словения

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза в столице Словении, работу которого в январе нарушили вандалы, вновь заработал, сообщило посольство РФ в Любляне.Российское посольство 22 января сообщало, что действия вандалов привели к тому, что погасла газовая горелка Вечного огня. По инициативе посольства было открыто полицейское разбирательство, также об инциденте была оповещена мэрия Любляны.Посольство также разместило фотографию с горящим Вечным огнем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/tolyatti-1594532534.html

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россия, словения, в мире