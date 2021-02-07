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Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать
Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать
Ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. Этому риску подвержены даже традиционные... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T03:18
2021-02-07T03:18
михаил коган
ецб
англия
сша
экономика
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. Этому риску подвержены даже традиционные валюты-убежища, к примеру, японская иена и швейцарский франк, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.С другой стороны, ЕЦБ потратил на выкуп активов больше, чем США, если рассматривать цифры в соотношении с объемом ВВП. Кроме того, экономика еврозоны пострадала от пандемии сильнее, чем американская. Поэтому евро – один из вероятных кандидатов на ослабление.Не все однозначно и с валютами-убежищами, которые растут в период рисков. Если экономика, как надеются многие, начнет активно восстанавливаться, средства из японской иены и швейцарского франка могут переходить в более рисковые активы. Сложности возможны и у британского фунта, который может на какой-то срок просесть из-за перспективы введения отрицательных ставок Банком Англии на фоне Brexit.Напротив, неплохие шансы на укрепление у китайского юаня и рубля. Последний может укрепиться, если санкционные риски не воплотятся, а нефть продолжит дорожать, резюмировал Коган.
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михаил коган, ецб, англия, сша, экономика

Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать

03:18 07.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара в Москве
Электронное табло со знаком доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. Этому риску подвержены даже традиционные валюты-убежища, к примеру, японская иена и швейцарский франк, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы, которое может наблюдаться против любой из них. К примеру, консенсус-прогноз инвестбанков в отношении курса EUR/USD предполагает его рост до 1,25 в этом году (сейчас он составляет 1,21)", - указал он.
С другой стороны, ЕЦБ потратил на выкуп активов больше, чем США, если рассматривать цифры в соотношении с объемом ВВП. Кроме того, экономика еврозоны пострадала от пандемии сильнее, чем американская. Поэтому евро – один из вероятных кандидатов на ослабление.
Не все однозначно и с валютами-убежищами, которые растут в период рисков. Если экономика, как надеются многие, начнет активно восстанавливаться, средства из японской иены и швейцарского франка могут переходить в более рисковые активы. Сложности возможны и у британского фунта, который может на какой-то срок просесть из-за перспективы введения отрицательных ставок Банком Англии на фоне Brexit.
Напротив, неплохие шансы на укрепление у китайского юаня и рубля. Последний может укрепиться, если санкционные риски не воплотятся, а нефть продолжит дорожать, резюмировал Коган.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 02:13
Аналитик сравнил доллар и рубль с более выгодными валютами
 
Михаил КоганЕЦБАнглияСШАЭкономика
 
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