https://ria.ru/20210207/valyuta-1596352865.html

Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать

Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать

Ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. Этому риску подвержены даже традиционные... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T03:18

2021-02-07T03:18

2021-02-07T03:18

михаил коган

ецб

англия

сша

экономика

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. Этому риску подвержены даже традиционные валюты-убежища, к примеру, японская иена и швейцарский франк, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.С другой стороны, ЕЦБ потратил на выкуп активов больше, чем США, если рассматривать цифры в соотношении с объемом ВВП. Кроме того, экономика еврозоны пострадала от пандемии сильнее, чем американская. Поэтому евро – один из вероятных кандидатов на ослабление.Не все однозначно и с валютами-убежищами, которые растут в период рисков. Если экономика, как надеются многие, начнет активно восстанавливаться, средства из японской иены и швейцарского франка могут переходить в более рисковые активы. Сложности возможны и у британского фунта, который может на какой-то срок просесть из-за перспективы введения отрицательных ставок Банком Англии на фоне Brexit.Напротив, неплохие шансы на укрепление у китайского юаня и рубля. Последний может укрепиться, если санкционные риски не воплотятся, а нефть продолжит дорожать, резюмировал Коган.

https://ria.ru/20210203/valyuty-1595773224.html

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михаил коган, ецб, англия, сша, экономика