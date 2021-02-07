Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. Этому риску подвержены даже традиционные валюты-убежища, к примеру, японская иена и швейцарский франк, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы, которое может наблюдаться против любой из них. К примеру, консенсус-прогноз инвестбанков в отношении курса EUR/USD предполагает его рост до 1,25 в этом году (сейчас он составляет 1,21)", - указал он.
Не все однозначно и с валютами-убежищами, которые растут в период рисков. Если экономика, как надеются многие, начнет активно восстанавливаться, средства из японской иены и швейцарского франка могут переходить в более рисковые активы. Сложности возможны и у британского фунта, который может на какой-то срок просесть из-за перспективы введения отрицательных ставок Банком Англии на фоне Brexit.
Напротив, неплохие шансы на укрепление у китайского юаня и рубля. Последний может укрепиться, если санкционные риски не воплотятся, а нефть продолжит дорожать, резюмировал Коган.
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