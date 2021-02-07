https://ria.ru/20210207/uscherb-1596369003.html

В США оценили ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия

В США оценили ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия

Заявления Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T10:46

2021-02-07T10:46

2021-02-07T15:22

выборы президента сша — 2020

капитолий

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джо байден

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в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заявления Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов, подсчитали в The Washington Post.Как отмечают авторы материала, госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства. Так, расходы включали судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания конгресса.По расчетам издания, на развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта ушло более 480 миллионов долларов. Еще 28 миллионов потратили на обеспечение безопасности инаугурации нового президента США Джо Байдена.Шестого января сторонники Дональда Трампа, на тот момент еще действующего американского президента, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за этого работу конгресса, обсуждавшего итоги выборов, пришлось прервать на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на выборах демократа Джо Байдена. Вскоре палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210201/tramp-1595442979.html

https://ria.ru/20210207/tramp-1596353006.html

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире