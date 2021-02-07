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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210207/uscherb-1596369003.html
В США оценили ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия
В США оценили ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия
Заявления Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T10:46
2021-02-07T15:22
выборы президента сша — 2020
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заявления Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов, подсчитали в The Washington Post.Как отмечают авторы материала, госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства. Так, расходы включали судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания конгресса.По расчетам издания, на развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта ушло более 480 миллионов долларов. Еще 28 миллионов потратили на обеспечение безопасности инаугурации нового президента США Джо Байдена.Шестого января сторонники Дональда Трампа, на тот момент еще действующего американского президента, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за этого работу конгресса, обсуждавшего итоги выборов, пришлось прервать на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на выборах демократа Джо Байдена. Вскоре палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210201/tramp-1595442979.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В США оценили ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия

10:46 07.02.2021 (обновлено: 15:22 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР на контрольно-пропускном пункте возле здания Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Сотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР на контрольно-пропускном пункте возле здания Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 7 фев РИА Новости. Заявления Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов, подсчитали в The Washington Post.
Как отмечают авторы материала, госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства. Так, расходы включали судебные пошлины по многочисленным искам, усиление охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановительные работы после штурма здания конгресса.
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Байден отозвал предложение Трампа сократить 73 статьи бюджетных расходов
По расчетам издания, на развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне до середины марта ушло более 480 миллионов долларов. Еще 28 миллионов потратили на обеспечение безопасности инаугурации нового президента США Джо Байдена.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, на тот момент еще действующего американского президента, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Из-за этого работу конгресса, обсуждавшего итоги выборов, пришлось прервать на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.
После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на выборах демократа Джо Байдена. Вскоре палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Выборы президента США — 2020КапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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