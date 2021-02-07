Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/uliki-1596406166.html
Ученые обнаружили "важные улики" при расследовании по COVID-19 в Ухане
Ученые обнаружили "важные улики" при расследовании по COVID-19 в Ухане
Эксперты Всемирной организации здравоохранения, изучающие происхождение коронавируса, обнаружили в китайском Ухане "важные улики", сообщает Bloomberg. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T18:12
2021-02-07T18:47
коронавирус covid-19
воз
китай
ухань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591677954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d39115e8e1b2f4185ced976b3c0bc8e.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, изучающие происхождение коронавируса, обнаружили в китайском Ухане "важные улики", сообщает Bloomberg.Непонимание того, как SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку, породило спекуляции о том, что инфекция могла ускользнуть из Уханьского института вирусологии, где находится лаборатория с максимальной степенью защиты. Эти догадки опровергла научная группа, куда входит зоолог из Нью-Йорка Петер Дашак.По его словам, ученые сделали ряд находок во время обследования рынка морепродуктов в Ухане. Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами и посетила "горячие точки", где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года.Согласно выводам команды, источником первых заражений не мог быть уханьский рынок мяса и морепродуктов, так как дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с этим местом. Однако специалисты обнаружили там ключевые для расследования "подсказки". Дашак при этом не стал делиться подробностями — ожидается, что основные результаты исследования опубликуют до его отъезда из Уханя 10 февраля.Ученый отметил, что вирусы передаются "довольно запутанно" и, чтобы отследить весь их путь, потребуется много времени."То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки", — подытожил он.
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591902060.html
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595946326.html
китай
ухань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591677954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a570ae655f1a94cda540677359572c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, китай, ухань

Ученые обнаружили "важные улики" при расследовании по COVID-19 в Ухане

18:12 07.02.2021 (обновлено: 18:47 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Анна РаткоглоРынок морепродуктов в Ухани, Китай
Рынок морепродуктов в Ухани, Китай - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, изучающие происхождение коронавируса, обнаружили в китайском Ухане "важные улики", сообщает Bloomberg.
Непонимание того, как SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку, породило спекуляции о том, что инфекция могла ускользнуть из Уханьского института вирусологии, где находится лаборатория с максимальной степенью защиты. Эти догадки опровергла научная группа, куда входит зоолог из Нью-Йорка Петер Дашак.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 16:13Распространение коронавируса
В Белом доме озвучили свою версию происхождения коронавируса
По его словам, ученые сделали ряд находок во время обследования рынка морепродуктов в Ухане. Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами и посетила "горячие точки", где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года.
Согласно выводам команды, источником первых заражений не мог быть уханьский рынок мяса и морепродуктов, так как дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с этим местом. Однако специалисты обнаружили там ключевые для расследования "подсказки". Дашак при этом не стал делиться подробностями — ожидается, что основные результаты исследования опубликуют до его отъезда из Уханя 10 февраля.
Ученый отметил, что вирусы передаются "довольно запутанно" и, чтобы отследить весь их путь, потребуется много времени.
"То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки", — подытожил он.
Люди на улицах Уханя - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 05:00Распространение коронавируса
Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
 
Коронавирус COVID-19ВОЗКитайУхань
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Чехия надеется, что российскую вакцину зарегистрируют в ЕС
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
Лента новостейМолния