https://ria.ru/20210207/uliki-1596406166.html

Ученые обнаружили "важные улики" при расследовании по COVID-19 в Ухане

Ученые обнаружили "важные улики" при расследовании по COVID-19 в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, изучающие происхождение коронавируса, обнаружили в китайском Ухане "важные улики", сообщает Bloomberg. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T18:12

2021-02-07T18:12

2021-02-07T18:47

коронавирус covid-19

воз

китай

ухань

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, изучающие происхождение коронавируса, обнаружили в китайском Ухане "важные улики", сообщает Bloomberg.Непонимание того, как SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку, породило спекуляции о том, что инфекция могла ускользнуть из Уханьского института вирусологии, где находится лаборатория с максимальной степенью защиты. Эти догадки опровергла научная группа, куда входит зоолог из Нью-Йорка Петер Дашак.По его словам, ученые сделали ряд находок во время обследования рынка морепродуктов в Ухане. Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами и посетила "горячие точки", где могли возникнуть первые случаи заражения в конце 2019 года.Согласно выводам команды, источником первых заражений не мог быть уханьский рынок мяса и морепродуктов, так как дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с этим местом. Однако специалисты обнаружили там ключевые для расследования "подсказки". Дашак при этом не стал делиться подробностями — ожидается, что основные результаты исследования опубликуют до его отъезда из Уханя 10 февраля.Ученый отметил, что вирусы передаются "довольно запутанно" и, чтобы отследить весь их путь, потребуется много времени."То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки", — подытожил он.

https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591902060.html

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595946326.html

китай

ухань

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коронавирус covid-19, воз, китай, ухань