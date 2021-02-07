https://ria.ru/20210207/ukraina-1596374475.html

Гражданскую жену украинского депутата Козака внесли в базу "Миротворца"

Гражданскую жену украинского депутата Козака внесли в базу "Миротворца"

Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Наталью Лавренюк — гражданскую супругу депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь", владельца... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T11:50

2021-02-07T11:50

2021-02-07T14:28

zik (телеканал)

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

newsone

112 украина

виктор медведчук

youtube

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Наталью Лавренюк — гражданскую супругу депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь", владельца заблокированных украинских СМИ Тараса Козака.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с Киевом.Лавренюк внесена в базу с формулировкой "пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства".На сайте утверждается, что она является бенефициарным собственником ООО "НЗНП Трейд" (осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).В минувший вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины — в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/ukraina-1596319529.html

https://ria.ru/20210206/ukraina-1596330413.html

https://ria.ru/20201125/sputnik-1586302339.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, youtube, владимир зеленский, украина, в мире