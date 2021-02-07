Гражданскую жену украинского депутата Козака внесли в базу "Миротворца"
11:50 07.02.2021 (обновлено: 14:28 07.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, "112.Украина" и NewsOne
КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Наталью Лавренюк — гражданскую супругу депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь", владельца заблокированных украинских СМИ Тараса Козака.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с Киевом.
6 февраля, 17:14На Украине хотят запустить Центр противодействия дезинформации
Лавренюк внесена в базу с формулировкой "пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства".
На сайте утверждается, что она является бенефициарным собственником ООО "НЗНП Трейд" (осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).
В минувший вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины — в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
25 ноября 2020, 17:17Корреспондент Sputnik Serbia попала в базу сайта "Миротворец"