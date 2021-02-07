https://ria.ru/20210207/ubiystvo-1596352451.html

Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале

Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале

Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова, убитого в отделе полиции Махачкалы, рассказал РЕН ТВ об... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T03:02

2021-02-07T03:02

2021-02-07T04:21

убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика дагестан

махачкала

происшествия

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова, убитого в отделе полиции Махачкалы, рассказал РЕН ТВ об обстоятельствах происшествия.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчину застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в столице республики. По данным собеседника агентства, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров". По словам Рамазана Султанова, накануне вечером Капланова "загнали" в РОВД, на него было написано заявление "на счет какой-то земли". Он заявил, что убийство было совершено односельчанами его троюродного брата, при этом в него якобы выпустили 38 пуль. Султанов отметил, что Капланов был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.В Росгвардии пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. К отделу полиции прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. К РОВД, где собрались более 300 земляков Капланова, также выехало руководство республиканского МВД. На месте находятся более 130 полицейских, задача которых - не допустить усиления конфликтной ситуации.

https://ria.ru/20210207/ubiystvo-1596352082.html

https://ria.ru/20210206/ranenie-1596337711.html

махачкала

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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан, махачкала, происшествия