https://ria.ru/20210207/ubiystvo-1596352451.html
Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале
Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале
Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова, убитого в отделе полиции Махачкалы, рассказал РЕН ТВ об... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T03:02
2021-02-07T03:02
2021-02-07T04:21
убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика дагестан
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова, убитого в отделе полиции Махачкалы, рассказал РЕН ТВ об обстоятельствах происшествия.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчину застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в столице республики. По данным собеседника агентства, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров". По словам Рамазана Султанова, накануне вечером Капланова "загнали" в РОВД, на него было написано заявление "на счет какой-то земли". Он заявил, что убийство было совершено односельчанами его троюродного брата, при этом в него якобы выпустили 38 пуль. Султанов отметил, что Капланов был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.В Росгвардии пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. К отделу полиции прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. К РОВД, где собрались более 300 земляков Капланова, также выехало руководство республиканского МВД. На месте находятся более 130 полицейских, задача которых - не допустить усиления конфликтной ситуации.
https://ria.ru/20210207/ubiystvo-1596352082.html
https://ria.ru/20210206/ranenie-1596337711.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан, махачкала, происшествия
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости.
Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана
Абакара Капланова, убитого в отделе полиции Махачкалы
, рассказал РЕН ТВ
об обстоятельствах происшествия.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчину застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в столице республики. По данным собеседника агентства, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров".
По словам Рамазана Султанова, накануне вечером Капланова "загнали" в РОВД, на него было написано заявление "на счет какой-то земли". Он заявил, что убийство было совершено односельчанами его троюродного брата, при этом в него якобы выпустили 38 пуль.
Султанов отметил, что Капланов был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.
В Росгвардии
пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. К отделу полиции прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов.
К РОВД, где собрались более 300 земляков Капланова, также выехало руководство республиканского МВД. На месте находятся более 130 полицейских, задача которых - не допустить усиления конфликтной ситуации.