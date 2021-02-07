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Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале
Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале
Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова, убитого в отделе полиции Махачкалы, рассказал РЕН ТВ об... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T03:02
2021-02-07T04:21
убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика дагестан
махачкала
происшествия
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова, убитого в отделе полиции Махачкалы, рассказал РЕН ТВ об обстоятельствах происшествия.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчину застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в столице республики. По данным собеседника агентства, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров". По словам Рамазана Султанова, накануне вечером Капланова "загнали" в РОВД, на него было написано заявление "на счет какой-то земли". Он заявил, что убийство было совершено односельчанами его троюродного брата, при этом в него якобы выпустили 38 пуль. Султанов отметил, что Капланов был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.В Росгвардии пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. К отделу полиции прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. К РОВД, где собрались более 300 земляков Капланова, также выехало руководство республиканского МВД. На месте находятся более 130 полицейских, задача которых - не допустить усиления конфликтной ситуации.
https://ria.ru/20210207/ubiystvo-1596352082.html
https://ria.ru/20210206/ranenie-1596337711.html
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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан, махачкала, происшествия

Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале

03:02 07.02.2021 (обновлено: 04:21 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова, убитого в отделе полиции Махачкалы, рассказал РЕН ТВ об обстоятельствах происшествия.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчину застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в столице республики. По данным собеседника агентства, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
02:22
У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села
По словам Рамазана Султанова, накануне вечером Капланова "загнали" в РОВД, на него было написано заявление "на счет какой-то земли". Он заявил, что убийство было совершено односельчанами его троюродного брата, при этом в него якобы выпустили 38 пуль.
Султанов отметил, что Капланов был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.
В Росгвардии пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. К отделу полиции прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов.
К РОВД, где собрались более 300 земляков Капланова, также выехало руководство республиканского МВД. На месте находятся более 130 полицейских, задача которых - не допустить усиления конфликтной ситуации.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
Вчера, 20:42
В Махачкале подозреваемый в убийстве ранил полицейского при задержании
 
Убийство экс-главы села в отделе полиции в МахачкалеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ДагестанМахачкалаПроисшествия
 
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