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У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села
У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села
Руководство МВД по Дагестану выехало к отделу полиции в Махачкале, где был убит экс-глава села и собрались более 300 его земляков, сообщило ведомство. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T02:22
2021-02-07T02:22
2021-02-07T04:21
убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика дагестан
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 фев – РИА Новости. Руководство МВД по Дагестану выехало к отделу полиции в Махачкале, где был убит экс-глава села и собрались более 300 его земляков, сообщило ведомство.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале. По данным источника, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров". Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов прибыл к отделу полиции, сообщило ведомство.Отмечается, что на месте находятся более 130 полицейских, задача которых - не допустить усиления конфликтной ситуации, "на место выехало руководство МВД Дагестана".
махачкала
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убийство экс-главы села в отделе полиции в махачкале, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика дагестан, махачкала, происшествия