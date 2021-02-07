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В Свердловской области восстановили движение на трассе после крупного ДТП
В Свердловской области восстановили движение на трассе после крупного ДТП
Движение на трассе М5 в Свердловской области, которое было ограничено из-за ДТП с 20 автомобилями, восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T20:24
2021-02-07T20:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Движение на трассе М5 в Свердловской области, которое было ограничено из-за ДТП с 20 автомобилями, восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Днем в воскресенье в районе 182-185 километра федеральной трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск произошла авария с участием порядка 20 автомобилей. На месте ДТП образовалась пробка длиной не менее трех километров, представители МВД организовали реверсивное движение."Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5 "Екатеринбург-Челябинск" завершены. Движение по автодороге полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
челябинск
свердловская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Кадры массового ДТП на трассе М5 "Урал"
Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М5 "Урал" в Свердловской области. Кадры с места ДТП
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, свердловская область, екатеринбург, происшествия
В Свердловской области восстановили движение на трассе после крупного ДТП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Движение на трассе М5 в Свердловской области, которое было ограничено из-за ДТП с 20 автомобилями, восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
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В Свердловской области восстановили движение на трассе после крупного ДТП

20:24 07.02.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМассовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей на трассе "М5" в Свердловской области
Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей на трассе М5 в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Движение на трассе М5 в Свердловской области, которое было ограничено из-за ДТП с 20 автомобилями, восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Днем в воскресенье в районе 182-185 километра федеральной трассы М-5 ЕкатеринбургЧелябинск произошла авария с участием порядка 20 автомобилей. На месте ДТП образовалась пробка длиной не менее трех километров, представители МВД организовали реверсивное движение.
"Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5 "Екатеринбург-Челябинск" завершены. Движение по автодороге полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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