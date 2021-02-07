https://ria.ru/20210207/tramp-1596361309.html

Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата

Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процедуру импичмента республиканца вечером 12 февраля из-за необходимости соблюдать... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T09:13

2021-02-07T09:13

2021-02-07T09:13

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дональд трамп

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процедуру импичмента республиканца вечером 12 февраля из-за необходимости соблюдать шаббат, сообщило издание New York Times со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо Шона.Речь идет о письме, направленном лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору-демократу Патрику Лихи, который будет председательствовать на процессе импичмента. Шон отметил в письме, что он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в пятницу. В связи с этим он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени)."Я приношу извинения за неудобства, которые, безусловно, причинит другим людям, участвующим в этом процессе, моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы", - написал Шон, слова которого приводит издание."Мы с уважением относимся к этой просьбе и, конечно, удовлетворим ее", - заявил представитель Шумера Джастин Гудмэн, не пояснив подробностей.Газета указывает, что неясно, каким образом просьба Шона будет выполнена. Согласно изданию, если лидеры сената примут решение ускорить процесс таким образом, чтобы он завершился к вечеру пятницы, то данная процедура импичмента президента может стать самой быстрой в истории.Палата представителей ранее объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве толпы, захватившей здание конгресса 6 января. Сенат намерен рассмотреть импичмент Трампу задним числом на следующей неделе.

https://ria.ru/20210207/informatsiya-1596354924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митч макконнелл, дональд трамп, сша, в мире