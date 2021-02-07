https://ria.ru/20210207/tramp-1596353006.html

Советник Трампа рассказал о его жизни после ухода с поста президента

Советник Трампа рассказал о его жизни после ухода с поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп счастлив после того, как покинул Белый дом, и рад обходиться без социальных сетей, заявил старший советник экс-лидера Джейсон РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T03:27

2021-02-07T03:27

2021-02-07T04:54

дональд трамп

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в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп счастлив после того, как покинул Белый дом, и рад обходиться без социальных сетей, заявил старший советник экс-лидера Джейсон Миллер.Миллер был на борту самолета, на котором Трамп улетел во Флориду вместе с родственниками и другими членами семьи, отмечает издание."Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо - не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся", - подчеркнул советник Трампа.По его словам, супруге Трампа Меланье вся эта ситуация нравится, и она "намного счастливее".Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://ria.ru/20210206/tramp-1596287986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире