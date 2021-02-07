Советник Трампа рассказал о его жизни после ухода с поста президента
03:27 07.02.2021 (обновлено: 04:54 07.02.2021)
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп счастлив после того, как покинул Белый дом, и рад обходиться без социальных сетей, заявил старший советник экс-лидера Джейсон Миллер.
"Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей... Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным", - сказал Миллер в интервью газете Times.
Миллер был на борту самолета, на котором Трамп улетел во Флориду вместе с родственниками и другими членами семьи, отмечает издание.
"Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо - не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся", - подчеркнул советник Трампа.
По его словам, супруге Трампа Меланье вся эта ситуация нравится, и она "намного счастливее".
Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.