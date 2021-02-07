https://ria.ru/20210207/tonnel-1596388534.html
В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль
В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль
Машина горит в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T15:10
2021-02-07T15:10
2021-02-07T15:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596391721_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4167e67c8e21f9606f9470fca34b5292.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Машина горит в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля", - говорится в сообщении.В пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что в тоннеле сгорел автомобиль марки "Газель". Пожар удалось ликвидировать, информации о пострадавших на данный момент не поступало.
https://ria.ru/20210119/avtomobil-1593753452.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596391721_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_abcfc7c09c51720233e84c4007e46961.jpg
Автомобиль загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы. Кадры с места ЧП
Автомобиль загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы. Кадры с места ЧП
2021-02-07T15:10
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия