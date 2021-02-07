Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/tonnel-1596388534.html
В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль
В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль
Машина горит в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T15:10
2021-02-07T15:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596391721_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4167e67c8e21f9606f9470fca34b5292.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Машина горит в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля", - говорится в сообщении.В пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что в тоннеле сгорел автомобиль марки "Газель". Пожар удалось ликвидировать, информации о пострадавших на данный момент не поступало.
https://ria.ru/20210119/avtomobil-1593753452.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Автомобиль загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы. Кадры с места ЧП
Автомобиль загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы. Кадры с места ЧП
2021-02-07T15:10
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596391721_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_abcfc7c09c51720233e84c4007e46961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль

15:10 07.02.2021 (обновлено: 15:49 07.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Машина горит в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что в тоннеле сгорел автомобиль марки "Газель". Пожар удалось ликвидировать, информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 22:08
На юге Москвы загорелся автомобиль
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Чехия надеется, что российскую вакцину зарегистрируют в ЕС
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
Лента новостейМолния