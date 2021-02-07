https://ria.ru/20210207/tonnel-1596388534.html

В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль

В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль

Машина горит в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T15:10

2021-02-07T15:10

2021-02-07T15:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Машина горит в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля", - говорится в сообщении.В пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что в тоннеле сгорел автомобиль марки "Газель". Пожар удалось ликвидировать, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

https://ria.ru/20210119/avtomobil-1593753452.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Автомобиль загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы. Кадры с места ЧП Автомобиль загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы. Кадры с места ЧП 2021-02-07T15:10 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия