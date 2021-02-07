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РФПИ анонсировал регистрацию "Спутника V" в 25 странах
РФПИ анонсировал регистрацию "Спутника V" в 25 странах
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал прогноз по регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" за рубежом. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T13:25
2021-02-07T13:25
2021-02-07T16:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
боливия
армения
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал прогноз по регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" за рубежом.Препарат уже одобрен в 20 государствах: Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), а также Ливане и Мьянме."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, его создали специалисты из Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили его эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210206/koronavirus-1596308143.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, боливия, армения