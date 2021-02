Биография Джорджа Шульца

https://ria.ru/20210207/spravka-1596431123.html

2021-02-07T22:58

2021-02-07T22:58

2021-02-07T22:58

Бывший государственный секретарь США, экономист, республиканец Джордж Пратт Шульц (George Pratt Shultz) родился 13 декабря 1920 года в Энглвуде (Englewood, New Jersey), США.Джордж Шульц вырос в Нью-Джерси. Окончив в 1942 году Принстонский университет (Princeton University) со степенью бакалавра экономики, Шульц поступил на службу в Корпус морской пехоты США и служил на Тихоокеанском театре военных действий во время Второй мировой войны, получив звание капитана. В 1949 году Джордж Шульц получил степень магистра экономики в Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology) и преподавал экономику в университете до 1968 года. В 1957 году Шульц стал профессором трудовых отношений в Чикагском университете (University of Chicago), а через пять лет стал деканом Высшей школы бизнеса (Graduate School of Business).Правительственная карьера Джорджа Шульца началась с 1969 года. Еще работая преподавателем в университетах, Шульц выступал арбитром в спорах между корпоративным менеджментом и профсоюзами и смог завоевать уважение своей беспристрастностью.С 1969 по 1970 годы Джордж Пратт Шульц был министром труда при президенте США Ричарде Никсоне (Richard Nixon), с 1970 по 1972 годы работал директором Административно-бюджетного управления, а с 1972 по 1974 годы – министром финансов США. Шульц формулировал экономическую политику Администрации президента. Во время работы в правительстве США Шульц участвовал в переговорах с Китаем и Тайванем. Свои дипломатические усилия Джордж Пратт сконцентрировал на урегулировании конфликта на Ближнем востоке, а также торговых споров с Японией. В 1973 году Джордж Шульц заключил ряд торговых соглашений с СССР, а после ушел в отставку.В 1974 году Джордж Пратт был избран исполнительным вице-президентом и президентом Bechtel Corporation, глобальной инженерной фирмы со штаб-квартирой в Сан-Франциско, и президентом Bechtel Group, Inc. В Bechtel Corporation Шульц оставался до 1982 года.Шульц занимал две должности в администрации Рональда Рейгана (Ronald Wilson Reagan) - председатель Консультативного совета по экономической политике при президенте (1981–1982 годы) и государственный секретарь (1982–1989 годы). В качестве госсекретаря Джордж Шульц сыграл ключевую роль в реализации внешней политики, которая привела к успешному завершению Холодной войны, а также развитию прочных отношений между США и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Японию и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.После ухода с должности Шульц вернулся в Bechtel Group в качестве директора и старшего советника. Вернувшись к частной жизни, он стал преподавателем международной экономики в Стэнфордском университете (Stanford University).Он также вернулся в Стэнфорд в качестве профессора международной экономики в Высшей школе бизнеса и в качестве выдающегося научного сотрудника Института Гувера (Hoover Institution). В 2001 году Шульц был назван Заслуженным научным сотрудником Томаса и Сьюзан Форд (Thomas W. and Susan B. Ford Distinguished Fellow) в Институте Гувера.В январе 1989 года Шульц был награжден Медалью свободы - высшей гражданской наградой страны. Он также является лауреатом Сеульской премии мира (Seoul Peace Prize, 1992 год), премии Вест-Пойнт Сильвануса Тайера (West Point Sylvanus Thayer Award, 1992 год), медали Эйзенхауэра за лидерство и службу (Eisenhower Medal for Leadership and Service, 2001 год), выдающейся американской премии Рейгана (Reagan Distinguished American Award, 2002 год) и Ассоциации дипломатических исследований и Награда Ральфа Банча Тренинг за дипломатические достижения (Association for Diplomatic Studies and Training"s Ralph Bunche Award for Diplomatic Excellence, 2002 год).29 мая 2002 года состоялась торжественная церемония открытия Национального учебного центра Джорджа Шульца по иностранным делам в Арлингтоне, штат Вирджиния.В 2005 году Шульц был назван выдающимся членом Американской экономической ассоциации и получил премию American Spirit Award от Национального музея Второй мировой войны в 2006 году.В 2007 году он получил премию Джорджа Маршалла (George Marshall Award) от Агентства США по международному развитию и медаль Трумэна за экономическую политику.Шульц получил премию Рамфорда от Американской академии искусств и наук (Rumford Prize from the American Academy of Arts and Sciences) в 2008 году и премию коменданта за лидерство от Фонда морской пехоты и правоохранительных органов в 2009 году.В 2011 году он получил награду "Выдающийся гражданин" Общества Почетной медали Конгресса и первый приз Экономического клуба Нью-Йорка за выдающееся лидерство (Congressional Medal of Honor Society"s Distinguished Citizen Award and the first Economic Club of New York Award for Leadership Excellence). В 2012 году он был награжден медалью за службу демократии Национальным фондом за демократию и получил премию Генри А. Киссинджера Американской академии в Берлине (Henry A. Kissinger Prize at the American Academy in Berlin). В июне 2012 года Президентский фонд Рональда Рейгана посвятил галереи глобальных проблем и саммитов Рейгана-Горбачева в его честь.7 февраля 2021 года Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

