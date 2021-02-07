https://ria.ru/20210207/gossekretar-1596425055.html

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни

Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет, сообщает Гуверовский институт, где Шульц имел статус заслуженного члена. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T21:21

2021-02-07T21:21

2021-02-07T23:09

джордж шульц

рональд рейган

михаил горбачев

ссср

сша

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет, сообщает Гуверовский институт, где Шульц имел статус заслуженного члена."Один из самых последовательных политиков всех времен, служивший трем американским президентам, Джордж П. Шульц скончался 6 февраля в возрасте 100 лет", — сообщает институт.За время своей политической карьеры Щульц занимал посты в Госдепартаменте, Министерстве финансов, Министерстве труда и Административно-бюджетном управлении."Он запомнился как один из самых влиятельных госсекретарей в нашей истории, вместе с президентом Рональдом Рейганом он сыграл ключевую роль, изменив ход истории с помощью дипломатических средств и положив конец холодной войне", — говорится в заявлении.Щульц отметил свое столетие в декабре прошлого года, тогда его поздравил экс-президент СССР Михаил Горбачев отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны.

https://ria.ru/20210207/spravka-1596431123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж шульц, рональд рейган, михаил горбачев, ссср, сша, в мире