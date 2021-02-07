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Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни
Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет, сообщает Гуверовский институт, где Шульц имел статус заслуженного члена. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T21:21
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет, сообщает Гуверовский институт, где Шульц имел статус заслуженного члена."Один из самых последовательных политиков всех времен, служивший трем американским президентам, Джордж П. Шульц скончался 6 февраля в возрасте 100 лет", — сообщает институт.За время своей политической карьеры Щульц занимал посты в Госдепартаменте, Министерстве финансов, Министерстве труда и Административно-бюджетном управлении."Он запомнился как один из самых влиятельных госсекретарей в нашей истории, вместе с президентом Рональдом Рейганом он сыграл ключевую роль, изменив ход истории с помощью дипломатических средств и положив конец холодной войне", — говорится в заявлении.Щульц отметил свое столетие в декабре прошлого года, тогда его поздравил экс-президент СССР Михаил Горбачев отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны.
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джордж шульц, рональд рейган, михаил горбачев, ссср, сша, в мире

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни

21:21 07.02.2021 (обновлено: 23:09 07.02.2021)
 
© AP Photo / Alessandra TarantinoМихаил Горбачев и бывший госсекретарь США Джордж Шульц на конференции по ядерному разоружению в 2009 году
Михаил Горбачев и бывший госсекретарь США Джордж Шульц на конференции по ядерному разоружению в 2009 году - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет, сообщает Гуверовский институт, где Шульц имел статус заслуженного члена.
"Один из самых последовательных политиков всех времен, служивший трем американским президентам, Джордж П. Шульц скончался 6 февраля в возрасте 100 лет", — сообщает институт.
Госсекретарь США Джордж Шульц и Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 22:58
Биография Джорджа Шульца
За время своей политической карьеры Щульц занимал посты в Госдепартаменте, Министерстве финансов, Министерстве труда и Административно-бюджетном управлении.
"Он запомнился как один из самых влиятельных госсекретарей в нашей истории, вместе с президентом Рональдом Рейганом он сыграл ключевую роль, изменив ход истории с помощью дипломатических средств и положив конец холодной войне", — говорится в заявлении.
Щульц отметил свое столетие в декабре прошлого года, тогда его поздравил экс-президент СССР Михаил Горбачев отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны.
 
Джордж ШульцРональд РейганМихаил ГорбачевСССРСШАВ мире
 
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