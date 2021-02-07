https://ria.ru/20210207/sport-1596131161.html

День зимних видов спорта в России

День зимних видов спорта в России

Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе правительства и Олимпийского комитета России и приурочен к... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-07T00:45

2021-02-07T00:45

2021-02-08T13:02

россия

справки

спорт

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Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе правительства и Олимпийского комитета России и приурочен к открытию Олимпиады в Сочи в 2014 году. Впервые он был проведен 7 февраля 2015 года, однако позже было принято решение перенести дату праздника на первые выходные после этой даты. В 2021 году праздник пройдет 7 февраля. XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи – одни из самых успешных Олимпийских зимних Игр за всю историю их проведения. Олимпийская команда России стала первой в общекомандном медальном зачете, установив национальный рекорд, а проведение самих Игр было признано эталонным международным спортивным сообществом. Празднование Дня зимних видов спорта направлено на пропаганду здорового образа жизни среди всех слоев населения, привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей. Успехи российских олимпийцев в Сочи заметно повысили интерес к спорту среди молодежи и подрастающего поколения. Тысячи ребят записались в самые разные секции и начали, таким образом, свой путь в спорте. Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства. В 2020 году число вовлеченных в занятия спортом людей в России составило 59 миллионов человек, увеличившись с 2010 года в 2,6 раза. 19 ноября 2020 года на заседании правительства РФ была одобрена Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. В ней указано 11 приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. Согласно тексту указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", доля граждан России, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна за 10 лет вырасти до 70%. День зимних видов спорта – общенациональный праздник физкультуры, спорта и здорового образа жизни, который объединил сотни тысяч людей. По всей стране в этот день традиционно проводятся различные спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, открытые занятия по хоккею, керлингу, биатлону, фигурному катанию и другим зимним видам спорта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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