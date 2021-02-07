https://ria.ru/20210207/sobaki-1596352588.html

Кинолог предостерег от перевода собак на веганскую диету

Кинолог предостерег от перевода собак на веганскую диету

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев выступил резко против перевода собак на модную вегетарианскую или веганскую диету в связи с... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T03:03

2021-02-07T03:03

2021-02-07T03:03

россия

владимир голубович

общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев выступил резко против перевода собак на модную вегетарианскую или веганскую диету в связи с возможными последующими проблемами для здоровья животных."Важно помнить, что собака – это хищник. Только правильно подобранный баланс всех необходимых веществ позволяет организму собаки работать правильно, без серьезных сбоев. Отсутствие в ежедневном рационе хотя бы одного важного элемента может привести к проблемам со здоровьем. Ни в коем случае нельзя проецировать на питомцев свои пищевые привычки – мы разные биологические виды. Как нельзя собаку кормить со своего стола пиццей и роллами, так и нельзя делать из нее вегетарианца. И я очень рекомендую при составлении диеты проконсультироваться с ветеринарным специалистом и грамотно составить рацион", – сказал он РИА Новости.По его словам, распространившаяся мода на вегетарианскую или веганскую диету среди людей начинает проецироваться хозяевами на питомцев. "Собаководы, отказываясь от мяса, меняют рацион и собаке, превращая ее из мясоеда в вегетарианца, а то и в вегана", - заявил Голубев.Он отметил, что многие собаки, в первую очередь щенки, любят каши или фрукты, но по строению зубов, которые не имеют жевательных поверхностей для перетирания растительной пищи, и короткому желудочно-кишечному тракту, который позволяет переварить и усвоить уже готовые животные белки, должны питаться мясными продуктами. Помимо этого, у собак очень мало (хотя и больше, чем у ее предка – волка) амилазы – фермента, без которого расщепление углеводов невозможно. Выработка небольшого количества фермента позволяет некоторое время поедать растительную пищу, когда белковая пища недоступна."Близость к человеку, способность усвоить остатки пищи людей повысили выживаемость вида. Однако нельзя путать выживание и процветание. Собака ради выживания может питаться какое-то время растительными продуктами и только ими. Но никогда такая собака не будет полна сил, способна к нагрузкам и здорова в полной мере", - рассказал Голубев.Эксперт сообщил, что в отличие от травоядных или всеядных животных собаки не могут синтезировать белок для строения своего тела из белка растений. Растительные белки способны питать тело собаки до определенной степени, но они не содержат всех необходимых аминокислот "строительного материала" тела собаки. До пяти-шестилетнего возраста ресурсы организма позволяют животным хорошо себя чувствовать, но после этого начинается стремительный износ и резкое старение. "Порой оно незаметно, но все чаще питомца мучают болезни", - отметил Голубев.Наиболее подходящий рационКинолог дал советы собаководам-вегетарианцам и веганам по составлению рациона питания для животных.Тем владельцам, которые сами не употребляют животную пищу, но тем не менее уважают природу домашнего хищника, Голубев советует подготовить для животных рацион, составленный из мяса, органов, мясных костей и овощей с фруктами. "Кто-то спокойно режет и отдает сырое мясо и мясопродукты, другие отдают предпочтение уже готовым рационам в упаковке. Благодаря такому питанию собака имеет блестящую шерсть, крепкие мышцы, здоровые зубы и отличное пищеварение. Здоровье такого питомца находится в оптимальном состоянии", - сказал кинолог.Хозяевам, которые понимают, что собака должна получать полноценный рацион с животным белком, но не переносят вида мяса, Голубев советует использовать сухие и влажные корма. "Владелец может выбрать продукты как с содержанием белка животных, так и те, что содержат только белок птиц. Также есть корма полностью на основе рыбы и яиц", - рассказал он.Третий рацион подойдет владельцам, которые выступают категорически против употребления собакой любого животного белка. Им на помощь придут корма, не содержащие белков животных, птиц, рыбу или яиц. "Речь о кормах, где источником протеина служат насекомые. Выращенные в определенных средах и переработанные должным образом они абсолютно безопасны для животных и людей. Корма, созданные на основе белка насекомых и дополненные необходимыми ингредиентами, покрывают потребности собак в белках нерастительного происхождения и могут использоваться на постоянной основе", - рассказал кинолог.

https://ria.ru/20210131/sobaki-1595326465.html

https://ria.ru/20210128/sobaki-1594886641.html

https://ria.ru/20210124/sobaka-1594331865.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубович, общество