Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210207/sobaka-1596355257.html
В Приморье спасли собаку, застрявшую между трубами на теплотрассе
В Приморье спасли собаку, застрявшую между трубами на теплотрассе
Бригада тепловых сетей, чтобы спасти собаку, застрявшую между горячими трубами во Владивостоке, вскрыла участок теплотрассы, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T06:56
2021-02-07T11:45
хорошие новости
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596367582_0:560:1544:1429_1920x0_80_0_0_2c7a91e23ceb3ab74e230ee97ee076e1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Бригада тепловых сетей, чтобы спасти собаку, застрявшую между горячими трубами во Владивостоке, вскрыла участок теплотрассы, сообщил РИА Новости начальник ремонтно-строительного управления (РСУ) тепловых сетей МУПВ "Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей" (ВПЭС) Александр Кунгурцев.По его словам, жильцы дома по улице Окатовая во Владивостоке почти сутки пытались спасти дворнягу самостоятельно, но безуспешно. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь МУПВ "ВПЭС" Елена Штейникова, жители дома попросили отключить горячее отопление, чтобы собака "не сгорела". Пес, у которого левая лапа застряла между горячими трубами, жалобно выл всю ночь. Участники спасательной операции сообщили агентству, что один из жильцов, привязав к палке пластиковый контейнер, кормил и поил собаку. Тепловики впервые участвовали в подобной спасательной операции, которой руководил начальник участка Первомайского района тепловых сетей МУПВ "ВПЭС" Антон Ковтун. Чтобы вскрыть участок теплотрассы и разобрать плиту, понадобились кран, экскаватор с гидромолотом, работы велись почти четыре часа."Когда уже почти добрались до места, собака стала уползать в другую сторону. Тогда сотрудник управляющей компании залез в лаз насколько возможно и просто вцепился в пса, пока трубы раздвигали, чтобы освободить лапу", — сказал собеседник агентства.После почти четырехчасовой операции по освобождению пес под радостные возгласы своих спасителей убежал к соседним домам.
https://ria.ru/20210118/kosulya-1593532088.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596367582_0:415:1544:1573_1920x0_80_0_0_8d266addedc6f7fddb5d46db6699b79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье спасли собаку, застрявшую между трубами на теплотрассе

06:56 07.02.2021 (обновлено: 11:45 07.02.2021)
 
© МУПВ ВПЭССобака, застрявшая между горячими трубами во Владивостоке. Кадр из видео
Собака, застрявшая между горячими трубами во Владивостоке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© МУПВ ВПЭС
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Бригада тепловых сетей, чтобы спасти собаку, застрявшую между горячими трубами во Владивостоке, вскрыла участок теплотрассы, сообщил РИА Новости начальник ремонтно-строительного управления (РСУ) тепловых сетей МУПВ "Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей" (ВПЭС) Александр Кунгурцев.
По его словам, жильцы дома по улице Окатовая во Владивостоке почти сутки пытались спасти дворнягу самостоятельно, но безуспешно. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь МУПВ "ВПЭС" Елена Штейникова, жители дома попросили отключить горячее отопление, чтобы собака "не сгорела". Пес, у которого левая лапа застряла между горячими трубами, жалобно выл всю ночь. Участники спасательной операции сообщили агентству, что один из жильцов, привязав к палке пластиковый контейнер, кормил и поил собаку. Тепловики впервые участвовали в подобной спасательной операции, которой руководил начальник участка Первомайского района тепловых сетей МУПВ "ВПЭС" Антон Ковтун. Чтобы вскрыть участок теплотрассы и разобрать плиту, понадобились кран, экскаватор с гидромолотом, работы велись почти четыре часа.
© МУПВ ВПЭССпасение собаки, застрявшей между горячими трубами во Владивостоке. Кадр из видео
Спасение собаки, застрявшей между горячими трубами во Владивостоке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© МУПВ ВПЭС
Спасение собаки, застрявшей между горячими трубами во Владивостоке. Кадр из видео

"Место рассчитали, где примерно пес находится, аккуратно стали гидромолотом работать. Конечно, ощущение не из приятных, когда знаешь, что внизу собака мечется, а над ней техника тяжелая работает. Но по-другому не доберешься никак. Машинист экскаватора Александр Боярчук очень аккуратно, точечно работал, когда из-за рычагов вышел, у него руки от напряжения дрожали. Переживали за собаку", — сказал Кунгурцев, добавив, что пса спасали "всем миром".

"Когда уже почти добрались до места, собака стала уползать в другую сторону. Тогда сотрудник управляющей компании залез в лаз насколько возможно и просто вцепился в пса, пока трубы раздвигали, чтобы освободить лапу", — сказал собеседник агентства.
После почти четырехчасовой операции по освобождению пес под радостные возгласы своих спасителей убежал к соседним домам.
Сотрудники МЧС со спасенной косулей - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 15:18Хорошие новости
В Волгоградской области спасли застрявшую в заборе косулю
 
Хорошие новостиВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Чехия надеется, что российскую вакцину зарегистрируют в ЕС
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
Лента новостейМолния