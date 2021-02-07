В Приморье спасли собаку, застрявшую между трубами на теплотрассе
06:56 07.02.2021 (обновлено: 11:45 07.02.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Бригада тепловых сетей, чтобы спасти собаку, застрявшую между горячими трубами во Владивостоке, вскрыла участок теплотрассы, сообщил РИА Новости начальник ремонтно-строительного управления (РСУ) тепловых сетей МУПВ "Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей" (ВПЭС) Александр Кунгурцев.
По его словам, жильцы дома по улице Окатовая во Владивостоке почти сутки пытались спасти дворнягу самостоятельно, но безуспешно. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь МУПВ "ВПЭС" Елена Штейникова, жители дома попросили отключить горячее отопление, чтобы собака "не сгорела". Пес, у которого левая лапа застряла между горячими трубами, жалобно выл всю ночь. Участники спасательной операции сообщили агентству, что один из жильцов, привязав к палке пластиковый контейнер, кормил и поил собаку. Тепловики впервые участвовали в подобной спасательной операции, которой руководил начальник участка Первомайского района тепловых сетей МУПВ "ВПЭС" Антон Ковтун. Чтобы вскрыть участок теплотрассы и разобрать плиту, понадобились кран, экскаватор с гидромолотом, работы велись почти четыре часа.
Спасение собаки, застрявшей между горячими трубами во Владивостоке. Кадр из видео
"Место рассчитали, где примерно пес находится, аккуратно стали гидромолотом работать. Конечно, ощущение не из приятных, когда знаешь, что внизу собака мечется, а над ней техника тяжелая работает. Но по-другому не доберешься никак. Машинист экскаватора Александр Боярчук очень аккуратно, точечно работал, когда из-за рычагов вышел, у него руки от напряжения дрожали. Переживали за собаку", — сказал Кунгурцев, добавив, что пса спасали "всем миром".
"Когда уже почти добрались до места, собака стала уползать в другую сторону. Тогда сотрудник управляющей компании залез в лаз насколько возможно и просто вцепился в пса, пока трубы раздвигали, чтобы освободить лапу", — сказал собеседник агентства.
После почти четырехчасовой операции по освобождению пес под радостные возгласы своих спасителей убежал к соседним домам.