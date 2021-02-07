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Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения
Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения
Жительница Великобритании, похудевшая почти на 60 килограммов за два года, раскрыла в беседе с изданием Teesside Live секрет своего успеха. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T05:41
2021-02-07T05:41
здоровье
великобритания
в мире
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Жительница Великобритании, похудевшая почти на 60 килограммов за два года, раскрыла в беседе с изданием Teesside Live секрет своего успеха.Секрет успеха 47-летней Клэр Дьюсбери "спрятан" в ее кухонном шкафу: она прикрепила две свои фотографии, на которых запечатлена с максимальным весом в 150 килограммов. Снимки женщина использует в качестве мотивации к отказу от нездоровой пищи."У меня в шкафу есть фотография, так что я могу посмотреть на нее и сказать: "Ты не вернешься", и снова закрыть шкаф", - рассказала Дьюсбери. По словам британки, она решила похудеть ради двух своих детей."Я беспокоилась о своем здоровье, я астматик, и это было серьезным фактором", - отметила онаДьюсбери начала следовать плану питания и готовить домашнюю еду, отказавшись от нездоровой пищи и фастфуда, а также записалась в тренажерный зал. Женщина рассказала, что в процесса похудения и достижения результатов становилась все увереннее."Я не думала, что у меня хватит силы воли. Но на самом деле я не делаю ничего особенного. Это не диета, а просто здоровое питание", - пояснила она. На данный момент вес Дьюсбери составляет около 90 килограммов, при этом ее конечная цель – похудеть до 70 килограммов.
https://ria.ru/20210124/fadeev-1594392792.html
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здоровье, великобритания, в мире

Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения

05:41 07.02.2021
 
© Fotolia / Jürgen FälchleЧеловек на весах
Человек на весах - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Fotolia / Jürgen Fälchle
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Жительница Великобритании, похудевшая почти на 60 килограммов за два года, раскрыла в беседе с изданием Teesside Live секрет своего успеха.
Секрет успеха 47-летней Клэр Дьюсбери "спрятан" в ее кухонном шкафу: она прикрепила две свои фотографии, на которых запечатлена с максимальным весом в 150 килограммов. Снимки женщина использует в качестве мотивации к отказу от нездоровой пищи.
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"У меня в шкафу есть фотография, так что я могу посмотреть на нее и сказать: "Ты не вернешься", и снова закрыть шкаф", - рассказала Дьюсбери. По словам британки, она решила похудеть ради двух своих детей.
"Я беспокоилась о своем здоровье, я астматик, и это было серьезным фактором", - отметила она
Дьюсбери начала следовать плану питания и готовить домашнюю еду, отказавшись от нездоровой пищи и фастфуда, а также записалась в тренажерный зал. Женщина рассказала, что в процесса похудения и достижения результатов становилась все увереннее.
"Я не думала, что у меня хватит силы воли. Но на самом деле я не делаю ничего особенного. Это не диета, а просто здоровое питание", - пояснила она. На данный момент вес Дьюсбери составляет около 90 килограммов, при этом ее конечная цель – похудеть до 70 килограммов.
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