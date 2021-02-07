https://ria.ru/20210207/sekret-1596354103.html

Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения

Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения

Жительница Великобритании, похудевшая почти на 60 килограммов за два года, раскрыла в беседе с изданием Teesside Live секрет своего успеха. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T05:41

2021-02-07T05:41

2021-02-07T05:41

здоровье

великобритания

в мире

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Жительница Великобритании, похудевшая почти на 60 килограммов за два года, раскрыла в беседе с изданием Teesside Live секрет своего успеха.Секрет успеха 47-летней Клэр Дьюсбери "спрятан" в ее кухонном шкафу: она прикрепила две свои фотографии, на которых запечатлена с максимальным весом в 150 килограммов. Снимки женщина использует в качестве мотивации к отказу от нездоровой пищи."У меня в шкафу есть фотография, так что я могу посмотреть на нее и сказать: "Ты не вернешься", и снова закрыть шкаф", - рассказала Дьюсбери. По словам британки, она решила похудеть ради двух своих детей."Я беспокоилась о своем здоровье, я астматик, и это было серьезным фактором", - отметила онаДьюсбери начала следовать плану питания и готовить домашнюю еду, отказавшись от нездоровой пищи и фастфуда, а также записалась в тренажерный зал. Женщина рассказала, что в процесса похудения и достижения результатов становилась все увереннее."Я не думала, что у меня хватит силы воли. Но на самом деле я не делаю ничего особенного. Это не диета, а просто здоровое питание", - пояснила она. На данный момент вес Дьюсбери составляет около 90 килограммов, при этом ее конечная цель – похудеть до 70 килограммов.

https://ria.ru/20210124/fadeev-1594392792.html

https://ria.ru/20201118/olga-buzova-1585150057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, великобритания, в мире