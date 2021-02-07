https://ria.ru/20210207/sanktsii-1596429052.html

Боррель допустил введение ЕС новых санкций против России

Боррель допустил введение ЕС новых санкций против России

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-07T22:12

2021-02-07T22:12

2021-02-08T00:08

санкции

в мире

россия

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС могут расширить ограничения против России."Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции", — написал Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву.Он напомнил, что в конце прошлого года в Евросоюзе вступил в силу новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека. Он действует только на территории ЕС и применяется против физических и юридических лиц. Перечень ограничений включает заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз. Боррель предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального, хотя подчеркивал, что документ не будет направлен против какой-либо конкретной страны.В пятницу в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавовым глава евродипломатии сообщил, что пока новых предложений по антироссийским санкциям от стран — членов Евросоюза не поступало.Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*. В Министерстве иностранных дел назвали эти заявления по скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

https://ria.ru/20210205/borrel-1596174467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз