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Боррель допустил введение ЕС новых санкций против России
Боррель допустил введение ЕС новых санкций против России
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-07T22:12
2021-02-08T00:08
санкции
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС могут расширить ограничения против России."Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции", — написал Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву.Он напомнил, что в конце прошлого года в Евросоюзе вступил в силу новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека. Он действует только на территории ЕС и применяется против физических и юридических лиц. Перечень ограничений включает заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз. Боррель предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального, хотя подчеркивал, что документ не будет направлен против какой-либо конкретной страны.В пятницу в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавовым глава евродипломатии сообщил, что пока новых предложений по антироссийским санкциям от стран — членов Евросоюза не поступало.Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*. В Министерстве иностранных дел назвали эти заявления по скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html
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санкции, в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз

Боррель допустил введение ЕС новых санкций против России

22:12 07.02.2021 (обновлено: 00:08 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС могут расширить ограничения против России.
"Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции", — написал Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 08:00
Почему будущее Европы зависит от ее отношений с Россией
Он напомнил, что в конце прошлого года в Евросоюзе вступил в силу новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека. Он действует только на территории ЕС и применяется против физических и юридических лиц. Перечень ограничений включает заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз. Боррель предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального, хотя подчеркивал, что документ не будет направлен против какой-либо конкретной страны.
В пятницу в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавовым глава евродипломатии сообщил, что пока новых предложений по антироссийским санкциям от стран — членов Евросоюза не поступало.
Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*. В Министерстве иностранных дел назвали эти заявления по скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 14:11
Страны ЕС пока не инициировали санкции из-за Навального, заявил Боррель
 
СанкцииВ миреРоссияЖозеп БоррельЕвросоюз
 
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