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Байден назвал условие снятия санкций с Ирана
Байден назвал условие снятия санкций с Ирана
США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке, сначала тот должен прекратить обогащение урана, заявил РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T18:54
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иран
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке, сначала тот должен прекратить обогащение урана, заявил в воскресенье президент США Джо Байден."Нет", - ответил он на соответствующий вопрос ведущей телеканала CBS.После этого он утвердительно кивнул, когда она уточнила, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран.
https://ria.ru/20210206/iran-1596317273.html
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джо байден, иран, сша

Байден назвал условие снятия санкций с Ирана

18:54 07.02.2021 (обновлено: 18:58 07.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке, сначала тот должен прекратить обогащение урана, заявил в воскресенье президент США Джо Байден.
"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос ведущей телеканала CBS.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 16:45
У Байдена мало времени на шаги по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
После этого он утвердительно кивнул, когда она уточнила, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран.
 
Джо БайденИранСША
 
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