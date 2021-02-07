https://ria.ru/20210207/sanktsii-1596409649.html

Байден назвал условие снятия санкций с Ирана

Байден назвал условие снятия санкций с Ирана

США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке, сначала тот должен прекратить обогащение урана, заявил РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T18:54

2021-02-07T18:54

2021-02-07T18:58

джо байден

иран

сша

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке, сначала тот должен прекратить обогащение урана, заявил в воскресенье президент США Джо Байден."Нет", - ответил он на соответствующий вопрос ведущей телеканала CBS.После этого он утвердительно кивнул, когда она уточнила, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран.

https://ria.ru/20210206/iran-1596317273.html

иран

сша

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джо байден, иран, сша