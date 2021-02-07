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Омбудсмен проследит за ситуацией с получившим ожог глаз в театре ребенком

Омбудсмен проследит за ситуацией с получившим ожог глаз в театре ребенком

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что возьмет на контроль ситуацию с мальчиком, родители которого пожаловались на получение... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T13:10

2021-02-07T13:10

2021-02-07T13:10

ольга ярославская

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что возьмет на контроль ситуацию с мальчиком, родители которого пожаловались на получение ребенком ожога глаза на спектакле.Ранее в столичном театре имени Пушкина заявили РИА Новости, что проводят проверку после поступившего заявления о причинении вреда ребенку во время спектакля. По словам зрительницы, матери ребенка, обратившейся за медицинской помощью спустя три дня, 25 января, именно луч лазерной указки стал причиной ожога глаза. Использование лазерных указок в зале театра временно приостановлено."Возьму это дело на контроль. В случае необходимости семье мальчика будет оказана поддержка", - сказала агентству Ярославская.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/lazer-1594641926.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия