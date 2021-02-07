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Адвокат дал совет, как не попасть на работу в проблемную фирму
Адвокат дал совет, как не попасть на работу в проблемную фирму
В трудовых отношениях работник уязвимее работодателя, поэтому защите интересов работника закон уделяет пристальное внимание, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T01:16
2021-02-07T01:16
2021-02-07T01:16
надежда ермолаева
общество
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В трудовых отношениях работник уязвимее работодателя, поэтому защите интересов работника закон уделяет пристальное внимание, рассказала агентству "Прайм" адвокат Надежда Ермолаева.Перед тем, как отозваться на предложение о работе, будущего работодателя следует проверить. В сети сейчас есть множество сервисов по проверке фирм. Можно воспользоваться бесплатными сервисами, например, на сайте Федеральной Налоговой Службы. Стоит воспользоваться картотекой арбитражных дел на сайтах арбитражных судов, что позволит выяснить, не участвует ли компания в потенциально опасных для неё судебных разбирательствах, например, с налоговыми органами. Есть и коммерческие сервисы, проверяющие компании по ряду критериев, вплоть до ее конечных бенефициаров.В любом случае, при заключении трудового договора стоит внимательно изучить не только его условия, но и выяснить соответствуют ли они положениям трудового законодательства. "Особенно внимательно следует отнестись к условиям о прекращении трудового договора или досрочного его расторжения, если речь идёт о срочном контракте", - предупредила Ермолаева.
https://ria.ru/20210205/zarplata-1596129478.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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надежда ермолаева, общество
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости.
В трудовых отношениях работник уязвимее работодателя, поэтому защите интересов работника закон уделяет пристальное внимание, рассказала агентству "Прайм"
адвокат Надежда Ермолаева
.
Перед тем, как отозваться на предложение о работе, будущего работодателя следует проверить. В сети сейчас есть множество сервисов по проверке фирм. Можно воспользоваться бесплатными сервисами, например, на сайте Федеральной Налоговой Службы.
"Сервис по проверке контрагентов будет полезен не только предпринимателям, но и в целом может многое сказать о компании", - полагает эксперт.
Стоит воспользоваться картотекой арбитражных дел на сайтах арбитражных судов, что позволит выяснить, не участвует ли компания в потенциально опасных для неё судебных разбирательствах, например, с налоговыми органами. Есть и коммерческие сервисы, проверяющие компании по ряду критериев, вплоть до ее конечных бенефициаров.
В любом случае, при заключении трудового договора стоит внимательно изучить не только его условия, но и выяснить соответствуют ли они положениям трудового законодательства. "Особенно внимательно следует отнестись к условиям о прекращении трудового договора или досрочного его расторжения, если речь идёт о срочном контракте", - предупредила Ермолаева.