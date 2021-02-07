СБУ проверяет журналистку Березовскую после интервью с Медведчуком
21:22 07.02.2021 (обновлено: 21:55 07.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор информационно-аналитического издания "Украина.РУ" Алена Березовская
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет высказывания журналистки, гражданки Украины Елены Березовской в интервью Russia Today с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Информация по данной личности (Березовской) отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", - цитирует агентство слова собеседника из СБУ.
Результаты проверки будут обнародованы отдельно.
Ранее Березовская взяла интервью у Медведчука, в ходе которого задала ему вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?".
Отмечается, что данное интервью вышло на российском RT.
По данным СМИ, ранее Березовская работала в украинском Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где работала главным редактором сайта "Украина.ру".
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
На Украине с лета 2014 года также запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.