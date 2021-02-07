https://ria.ru/20210207/proverka-1596427030.html

СБУ проверяет журналистку Березовскую после интервью с Медведчуком

СБУ проверяет журналистку Березовскую после интервью с Медведчуком

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет высказывания журналистки, гражданки Украины Елены Березовской в интервью Russia Today с главой политсовета партии... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T21:22

2021-02-07T21:22

2021-02-07T21:55

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

алена березовская

служба безопасности украины

украина

в мире

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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет высказывания журналистки, гражданки Украины Елены Березовской в интервью Russia Today с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу суда."Информация по данной личности (Березовской) отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", - цитирует агентство слова собеседника из СБУ.Результаты проверки будут обнародованы отдельно.Ранее Березовская взяла интервью у Медведчука, в ходе которого задала ему вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?".Отмечается, что данное интервью вышло на российском RT.По данным СМИ, ранее Березовская работала в украинском Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где работала главным редактором сайта "Украина.ру".Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.На Украине с лета 2014 года также запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.

https://ria.ru/20210207/zhurnalistka-1596426813.html

https://ria.ru/20210206/ukraina-1596310781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, алена березовская, служба безопасности украины, украина, в мире