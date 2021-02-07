Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/proverka-1596427030.html
СБУ проверяет журналистку Березовскую после интервью с Медведчуком
СБУ проверяет журналистку Березовскую после интервью с Медведчуком
Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет высказывания журналистки, гражданки Украины Елены Березовской в интервью Russia Today с главой политсовета партии... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T21:22
2021-02-07T21:55
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
алена березовская
служба безопасности украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/108245/93/1082459367_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_cdc41c8fbb694dfb0a23620fb3f611e4.jpg
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет высказывания журналистки, гражданки Украины Елены Березовской в интервью Russia Today с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу суда."Информация по данной личности (Березовской) отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", - цитирует агентство слова собеседника из СБУ.Результаты проверки будут обнародованы отдельно.Ранее Березовская взяла интервью у Медведчука, в ходе которого задала ему вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?".Отмечается, что данное интервью вышло на российском RT.По данным СМИ, ранее Березовская работала в украинском Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где работала главным редактором сайта "Украина.ру".Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.На Украине с лета 2014 года также запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
https://ria.ru/20210207/zhurnalistka-1596426813.html
https://ria.ru/20210206/ukraina-1596310781.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/108245/93/1082459367_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_88aa1da810e0fd08aedf0604b6c28e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, алена березовская, служба безопасности украины, украина, в мире

СБУ проверяет журналистку Березовскую после интервью с Медведчуком

21:22 07.02.2021 (обновлено: 21:55 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор информационно-аналитического издания "Украина.РУ" Алена Березовская
Главный редактор информационно-аналитического издания Украина.РУ Алена Березовская - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет высказывания журналистки, гражданки Украины Елены Березовской в интервью Russia Today с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Информация по данной личности (Березовской) отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", - цитирует агентство слова собеседника из СБУ.
Результаты проверки будут обнародованы отдельно.
Ранее Березовская взяла интервью у Медведчука, в ходе которого задала ему вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?".
Отмечается, что данное интервью вышло на российском RT.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 21:47
СБУ может завести уголовное дело против журналистки Березовской
По данным СМИ, ранее Березовская работала в украинском Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где работала главным редактором сайта "Украина.ру".
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
На Украине с лета 2014 года также запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 15:48
На Украине анонсировали создание Центра противодействия дезинформации
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукАлена БерезовскаяСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:05Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
Лента новостейМолния