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В МИД оценили реакцию Запада на видео с действиями полиции при протестах
В МИД оценили реакцию Запада на видео с действиями полиции при протестах
Западные политики молчанием ответили на видеоматериалы с действиями полиции во время протестов в России и на Западе, которые им направила российская сторона,... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T15:56
2021-02-07T16:38
россия
анн линде (мид швеции)
мария захарова
евросоюз
дмитрий песков
швеция
москва
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — РИА Новости. Западные политики молчанием ответили на видеоматериалы с действиями полиции во время протестов в России и на Западе, которые им направила российская сторона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Как ранее сообщил глава ведомства Сергей Лавров, на переговорах с главой МИД Швеции Анн Линде он передал ей кадры, на которых показано, "как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий". Эти же видеоматериалы отправили в Брюссель накануне визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля."Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы мы дали им посмотреть", — сказала Захарова, подчеркнув, что Боррелю кадры отправили заранее.По ее словам, ролик состоит из двух частей: на первой показано, как "пропорционально" ведет себя западная полиция, в том числе в странах Евросоюза, на второй — "как провоцируют полицию участники незаконных протестных акций" в России.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.В ответ на комментарии зарубежных политиков касательно протестов и ситуации вокруг Навального МИД посоветовал им уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле добавили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об основателе ФБК*.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596387542.html
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россия, анн линде (мид швеции), мария захарова, евросоюз, дмитрий песков, швеция, москва, в мире

В МИД оценили реакцию Запада на видео с действиями полиции при протестах

15:56 07.02.2021 (обновлено: 16:38 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — РИА Новости. Западные политики молчанием ответили на видеоматериалы с действиями полиции во время протестов в России и на Западе, которые им направила российская сторона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Как ранее сообщил глава ведомства Сергей Лавров, на переговорах с главой МИД Швеции Анн Линде он передал ей кадры, на которых показано, "как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий". Эти же видеоматериалы отправили в Брюссель накануне визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
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"Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы мы дали им посмотреть", — сказала Захарова, подчеркнув, что Боррелю кадры отправили заранее.
По ее словам, ролик состоит из двух частей: на первой показано, как "пропорционально" ведет себя западная полиция, в том числе в странах Евросоюза, на второй — "как провоцируют полицию участники незаконных протестных акций" в России.

"Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, аргументов нет, и их не может быть", — заключила дипломат.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.
В ответ на комментарии зарубежных политиков касательно протестов и ситуации вокруг Навального МИД посоветовал им уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле добавили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об основателе ФБК*.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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