https://ria.ru/20210207/protesty-1596392656.html

В МИД оценили реакцию Запада на видео с действиями полиции при протестах

В МИД оценили реакцию Запада на видео с действиями полиции при протестах

Западные политики молчанием ответили на видеоматериалы с действиями полиции во время протестов в России и на Западе, которые им направила российская сторона,... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T15:56

2021-02-07T15:56

2021-02-07T16:38

россия

анн линде (мид швеции)

мария захарова

евросоюз

дмитрий песков

швеция

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595375849_0:0:2333:1312_1920x0_80_0_0_b09effb1214029fa81ef1615f8cbdd2d.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — РИА Новости. Западные политики молчанием ответили на видеоматериалы с действиями полиции во время протестов в России и на Западе, которые им направила российская сторона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Как ранее сообщил глава ведомства Сергей Лавров, на переговорах с главой МИД Швеции Анн Линде он передал ей кадры, на которых показано, "как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий". Эти же видеоматериалы отправили в Брюссель накануне визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля."Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы мы дали им посмотреть", — сказала Захарова, подчеркнув, что Боррелю кадры отправили заранее.По ее словам, ролик состоит из двух частей: на первой показано, как "пропорционально" ведет себя западная полиция, в том числе в странах Евросоюза, на второй — "как провоцируют полицию участники незаконных протестных акций" в России.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.В ответ на комментарии зарубежных политиков касательно протестов и ситуации вокруг Навального МИД посоветовал им уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле добавили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об основателе ФБК*.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596387542.html

https://ria.ru/20210204/kapitoliy-1596042073.html

россия

швеция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анн линде (мид швеции), мария захарова, евросоюз, дмитрий песков, швеция, москва, в мире