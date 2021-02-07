В МИД оценили реакцию Запада на видео с действиями полиции при протестах
15:56 07.02.2021 (обновлено: 16:38 07.02.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — РИА Новости. Западные политики молчанием ответили на видеоматериалы с действиями полиции во время протестов в России и на Западе, которые им направила российская сторона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Как ранее сообщил глава ведомства Сергей Лавров, на переговорах с главой МИД Швеции Анн Линде он передал ей кадры, на которых показано, "как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий". Эти же видеоматериалы отправили в Брюссель накануне визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
"Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы мы дали им посмотреть", — сказала Захарова, подчеркнув, что Боррелю кадры отправили заранее.
По ее словам, ролик состоит из двух частей: на первой показано, как "пропорционально" ведет себя западная полиция, в том числе в странах Евросоюза, на второй — "как провоцируют полицию участники незаконных протестных акций" в России.
"Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, аргументов нет, и их не может быть", — заключила дипломат.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.
В ответ на комментарии зарубежных политиков касательно протестов и ситуации вокруг Навального МИД посоветовал им уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что их заявления на эту тему идут "как под копирку". В Кремле добавили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об основателе ФБК*.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.