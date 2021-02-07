https://ria.ru/20210207/pozhar-1596431319.html
При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погибли два человека
При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал при пожаре в квартире на Солнцевском проспекте в Москве, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T22:58
2021-02-07T22:58
2021-02-07T22:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7143d31a12b85589d0daff74d7464a.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при пожаре в квартире на Солнцевском проспекте в Москве, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре один человек погиб и двое пострадали."Двое погибших, один пострадавший. Спасено шесть человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.Ранее в московском главке МЧС сообщили, что в 20.50 поступило сообщение о пожаре по адресу Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1, где происходило возгорание в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, в 21.15 он был ликвидирован.
https://ria.ru/20210207/pozhar-1596412678.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8788726bebc4f39cb0a81f43ce22686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия