https://ria.ru/20210207/pozhar-1596431319.html

При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погибли два человека

При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал при пожаре в квартире на Солнцевском проспекте в Москве, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T22:58

2021-02-07T22:58

2021-02-07T22:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при пожаре в квартире на Солнцевском проспекте в Москве, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре один человек погиб и двое пострадали."Двое погибших, один пострадавший. Спасено шесть человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.Ранее в московском главке МЧС сообщили, что в 20.50 поступило сообщение о пожаре по адресу Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1, где происходило возгорание в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, в 21.15 он был ликвидирован.

https://ria.ru/20210207/pozhar-1596412678.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия