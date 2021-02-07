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На юге Москвы потушили пожар в ангаре
На юге Москвы потушили пожар в ангаре
Пожар в металлическом ангаре на юге Москвы потушен на площади в 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T19:45
2021-02-07T19:45
2021-02-07T19:49
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар в металлическом ангаре на юге Москвы потушен на площади в 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Происшествие случилось по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1. Происходило возгорание в металлическом ангаре."В 19:35 пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, авиацией произведено 50 сбросов, сброшено 250 тонн воды.
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Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве
Пожарные МЧС тушат горящий металлический ангар на Варшавском шоссе в Москве
2021-02-07T19:45
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РИА Новости
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видео, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия