https://ria.ru/20210207/pontifik-1596387140.html

Папа римский впервые в этом году обратился к верующим из окна дворца

Папа римский впервые в этом году обратился к верующим из окна дворца

Впервые с конца декабря папа Римский Франциск вновь обратился к верующим с проповедью из окна Апостольского дворца в Ватикане и прочитал вместе с собравшимися... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T14:53

2021-02-07T14:53

2021-02-07T15:56

религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

мьянма

ватикан

италия

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ВАТИКАН, 7 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Впервые с конца декабря папа Римский Франциск вновь обратился к верующим с проповедью из окна Апостольского дворца в Ватикане и прочитал вместе с собравшимися на площади Святого Петра молитву "Ангел Господень"."Снова на площади", - сказал, улыбаясь, понтифик перед началом проповеди.В последний раз папа Франциск совершил эту традиционную церемонию 20 декабря, во время адвента, предшествующего празднику Рождества Христова. Впоследствии он обращался к католикам из папской библиотеки Апостольского дворца посредством онлайн-трансляции, которую осуществлял информационный портал Vatican News. Такая ситуация была связана как с ограничительными мерами, введенными в Ватикане в связи с пандемией COVID-19, так и с недомоганием самого понтифика, который в декабре перенес ишиалгию (боли вдоль седалищных нервов). Впервые папа Римский обратился к верующим через интернет, а не из окна Апостольского дворца, 8 марта 2020 года.В ходе сегодняшней проповеди папа Франциск напомнил о том, что 11 февраля Римско-католическая церковь будет отмечать Всемирный день больного. В этой связи он отметил "реальность, которую мы переживаем во всем мире по причине пандемии", и подчеркнул, что забота о больных является важной частью миссии церкви.Понтифик также затронул несколько международных проблем. Он выразил серьезную озабоченность в связи с последним развитием событий в Мьянме, выразил солидарность с народом этой страны и призвал обеспечить "социальную справедливость и национальную стабильность в целях гармоничного демократического сосуществования". Кроме того, папа Римский привлек внимание к острым проблемам несовершеннолетних мигрантов, которые покидают родную землю без своих родственников. Он упомянул, в частности, о многочисленных детях и подростках, которые идут по так называемому "балканскому маршруту", и призвал заботиться о них и оказывать гуманитарную помощь.В заключение папа Франциск выразил озабоченность заметным падением рождаемости в Италии. "Рождаемость упала, будущее в опасности", - сказал он и выразил надежду на то, что "эта демографическая зима закончится и расцветет новая весна детей".

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/dieta-1595309865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/paparimskiy-1592917014.html

мьянма

ватикан

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), мьянма, ватикан, италия