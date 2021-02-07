Папа римский впервые в этом году обратился к верующим из окна дворца
14:53 07.02.2021 (обновлено: 15:56 07.02.2021)
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
"Снова на площади", - сказал, улыбаясь, понтифик перед началом проповеди.
В последний раз папа Франциск совершил эту традиционную церемонию 20 декабря, во время адвента, предшествующего празднику Рождества Христова. Впоследствии он обращался к католикам из папской библиотеки Апостольского дворца посредством онлайн-трансляции, которую осуществлял информационный портал Vatican News. Такая ситуация была связана как с ограничительными мерами, введенными в Ватикане в связи с пандемией COVID-19, так и с недомоганием самого понтифика, который в декабре перенес ишиалгию (боли вдоль седалищных нервов). Впервые папа Римский обратился к верующим через интернет, а не из окна Апостольского дворца, 8 марта 2020 года.
В ходе сегодняшней проповеди папа Франциск напомнил о том, что 11 февраля Римско-католическая церковь будет отмечать Всемирный день больного. В этой связи он отметил "реальность, которую мы переживаем во всем мире по причине пандемии", и подчеркнул, что забота о больных является важной частью миссии церкви.
30 января, 20:48Папа Римский сядет на диету. На этом настояли врачи
Понтифик также затронул несколько международных проблем. Он выразил серьезную озабоченность в связи с последним развитием событий в Мьянме, выразил солидарность с народом этой страны и призвал обеспечить "социальную справедливость и национальную стабильность в целях гармоничного демократического сосуществования". Кроме того, папа Римский привлек внимание к острым проблемам несовершеннолетних мигрантов, которые покидают родную землю без своих родственников. Он упомянул, в частности, о многочисленных детях и подростках, которые идут по так называемому "балканскому маршруту", и призвал заботиться о них и оказывать гуманитарную помощь.
В заключение папа Франциск выразил озабоченность заметным падением рождаемости в Италии. "Рождаемость упала, будущее в опасности", - сказал он и выразил надежду на то, что "эта демографическая зима закончится и расцветет новая весна детей".
13 января, 18:51Выбрал Pfizer. Папа Римский сделал прививку от коронавируса