https://ria.ru/20210207/poezd-1596353696.html

В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд

В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд

Семнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Нанагры Забайкальской железной дороги, ожидается задержка пассажирского поезда Владивосток –... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T05:03

2021-02-07T05:03

2021-02-07T06:20

москва

владивосток

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Нанагры Забайкальской железной дороги, ожидается задержка пассажирского поезда Владивосток – Москва, сообщается в воскресенье на сайте ЗабЖД.В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановлено.Кроме того, в связи с происшествием отменен пригородный поезд № 6220 сообщением Зилово – Ксеньевская."Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/poezd-1583337322.html

москва

владивосток

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владивосток, забайкальский край, происшествия