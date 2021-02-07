В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд
05:03 07.02.2021 (обновлено: 06:20 07.02.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюМесто схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Нанагры Забайкальской железной дороги, ожидается задержка пассажирского поезда Владивосток – Москва, сообщается в воскресенье на сайте ЗабЖД.
В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановлено.
"Из-за схода вагонов грузового поезда на станции Нанагры Забайкальской железной дороги ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 61 сообщением Владивосток – Москва с остановкой на станции Могоча. Пассажиры поезда будут обеспечены бесплатным питанием", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с происшествием отменен пригородный поезд № 6220 сообщением Зилово – Ксеньевская.
"Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
6 ноября 2020, 11:48Пассажирский поезд сошел с рельсов в Испании