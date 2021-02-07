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В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд
В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд
Семнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Нанагры Забайкальской железной дороги, ожидается задержка пассажирского поезда Владивосток –... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T05:03
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москва
владивосток
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Нанагры Забайкальской железной дороги, ожидается задержка пассажирского поезда Владивосток – Москва, сообщается в воскресенье на сайте ЗабЖД.В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановлено.Кроме того, в связи с происшествием отменен пригородный поезд № 6220 сообщением Зилово – Ксеньевская."Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
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москва, владивосток, забайкальский край, происшествия

В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд

05:03 07.02.2021 (обновлено: 06:20 07.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюМесто схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
Место схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Нанагры Забайкальской железной дороги, ожидается задержка пассажирского поезда ВладивостокМосква, сообщается в воскресенье на сайте ЗабЖД.
В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановлено.
"Из-за схода вагонов грузового поезда на станции Нанагры Забайкальской железной дороги ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 61 сообщением Владивосток – Москва с остановкой на станции Могоча. Пассажиры поезда будут обеспечены бесплатным питанием", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с происшествием отменен пригородный поезд № 6220 сообщением Зилово – Ксеньевская.
"Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
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