https://ria.ru/20210207/poboi-1596386467.html

В Москве девочка попала в больницу из-за побоев

В Москве девочка попала в больницу из-за побоев

Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 12-летней девочки из-за побоев, нанесенных, по версии правоохранителей, ее отчимом, сообщает столичная... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T14:43

2021-02-07T14:43

2021-02-07T14:43

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 12-летней девочки из-за побоев, нанесенных, по версии правоохранителей, ее отчимом, сообщает столичная прокуратура.Останкинская межрайонная прокуратура после инцидента с травмами девочки начала проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних."По предварительной информации, 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью малолетней девочки 2008 года рождения, 6 февраля в квартире на улице Руставели причинил ребенку телесные повреждения. В результате девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете, женщина 1986 года рождения - мать ребенка - ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку полноте и своевременности действий уполномоченных органов, в том числе по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям матери по воспитанию дочери.

https://ria.ru/20210205/rebenok-1596181543.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия