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В Москве девочка попала в больницу из-за побоев
В Москве девочка попала в больницу из-за побоев
Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 12-летней девочки из-за побоев, нанесенных, по версии правоохранителей, ее отчимом, сообщает столичная... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T14:43
2021-02-07T14:43
2021-02-07T14:43
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 12-летней девочки из-за побоев, нанесенных, по версии правоохранителей, ее отчимом, сообщает столичная прокуратура.Останкинская межрайонная прокуратура после инцидента с травмами девочки начала проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних."По предварительной информации, 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью малолетней девочки 2008 года рождения, 6 февраля в квартире на улице Руставели причинил ребенку телесные повреждения. В результате девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете, женщина 1986 года рождения - мать ребенка - ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку полноте и своевременности действий уполномоченных органов, в том числе по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям матери по воспитанию дочери.
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москва, происшествия
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку после госпитализации 12-летней девочки из-за побоев, нанесенных, по версии правоохранителей, ее отчимом, сообщает столичная прокуратура.
Останкинская межрайонная прокуратура после инцидента с травмами девочки начала проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних.
"По предварительной информации, 39-летний мужчина, состоящий в браке с матерью малолетней девочки 2008 года рождения, 6 февраля в квартире на улице Руставели причинил ребенку телесные повреждения. В результате девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете, женщина 1986 года рождения - мать ребенка - ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.
В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку полноте и своевременности действий уполномоченных органов, в том числе по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям матери по воспитанию дочери.