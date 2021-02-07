https://ria.ru/20210207/pensionery-1596228378.html

"За спасибо": 85-летняя пермячка тратит пенсию на ремонт в ветхой общаге

"За спасибо": 85-летняя пермячка тратит пенсию на ремонт в ветхой общаге

"Денег, которые я потратила на обустройство общежития, хватило бы на целую квартиру", — признается 85-летняя Тамара Федоровна Овчинникова из Перми. На... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:00

2021-02-07T08:19

подъезды

квартира

ремонт

пермский край

пенсионеры

пермь

общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Мария Марикян. "Денег, которые я потратила на обустройство общежития, хватило бы на целую квартиру", — признается 85-летняя Тамара Федоровна Овчинникова из Перми. На протяжении долгих лет она спасает старое, покрытое трещинами здание. На это уходит вся пенсия. Овчинникова не раз обращалась к чиновникам, жаловалась на управляющую компанию. Но пока коммерческую организацию привлечь к ответственности не удалось."Разгружала вагоны в ситцевом платье"У Тамары Федоровны было непростое детство. "Родилась я в Куйбышеве в 1937-м. Папу на фронт забрали в финскую войну еще. Пропал без вести. Мы с мамой подались на Урал, жили в бараке. Мама работала на пилораме, питалась одним хлебом. Умерла от туберкулеза. Мне тогда было всего два года. Так я оказалась в доме ребенка, — рассказывает Тамара Федоровна. — Потом с Урала меня перевезли в Чердынь Пермского края. Я была прилежной и ответственной. Помогала заведующей за малютками присматривать. Та меня очень полюбила, не давала в обиду. Расставаться с ней было тяжело".Окончив семь классов, 16-летняя Тамара уехала в Пермь, устроилась на работу, поселилась в общежитии. "Разгружала вагоны с цементом, известкой. В ситцевом платье, мальчуковых ботинках и чулках на завязках, — вспоминает пенсионерка. — Платили гроши: в день могла тратить не больше 17 копеек, чтобы дотянуть до аванса". Через два года Овчинникова пошла в маляры-штукатуры: "И так до самой пенсии. За это орден Ленина получила".Когда ей было двадцать три, встретила супруга. Родились двое детей, но семейная жизнь не сложилась, расстались через несколько лет. "Начальник помог устроить дочку с сыном в детсад. Помню, ходила кровь сдавать, чтобы купить им ботиночки. С деньгами туго было. С мужчинами и знаться не хотела. Но от одного солдатика отвертеться не удалось. Он меня приметил, когда я домой с детьми возвращалась. Явился в общагу, сказал как отрезал: "Пошли с мамой знакомиться. Я на тебе женюсь". Так и прожили бок о бок полвека. Десять лет назад его не стало"."Засучила рукава и пошла на разборки"Молодожены обосновались в доме супруга. Потом переехали в квартиру. "Родила еще сына. Муж работал до пенсии инженером на заводе. Детей подняли, каждый двинулся своей дорогой. Все нажитое (машину, гараж, дачу, квартиру) впоследствии оставили им. Сами же вернулись в общагу". Когда супруг умер, из детей в живых остался только один сын. Он пытался забрать мать к себе, но та отказалась.Пенсионерка признается: первое время не могла найти себе место. "Бегают крысы, кругом — помойка, ужасный запах. Как можно все так загадить? Что делать, слезы утерла, засучила рукава и отправилось на разборки в управляющую компанию. Там навстречу не пошли, и я обратилась к местному депутату. В итоге здание "отшлифовали" до неузнаваемости". Следом Овчинникова добилась того, чтобы в доме заменили батареи, которые протекали, заливая комнату кипятком и сажей. "Здесь даже тротуара не было нормального. До магазинов, остановки, больницы ходили вдоль автомобильной дороги. Пока доберешься — по колено в грязи. Без резиновых сапог никак. Мамочки мучились с колясками, за детьми глаз да глаз, чтобы не угодили под машину. Я снова принялась обивать пороги. И не зря: сделали нам тротуар длиной в пятьсот метров". Но все это была помощь от депутатов, УК же самоустранилась."Хочется жить ради людей"Однажды соседи застали Тамару Федоровну на лестничной площадке с валиком в руках посреди ночи. "За все эти годы я ремонтировала лестничную площадку четырежды. Решетки крашу в красный, зеленый, голубой. Стены — в светло-зеленый. Потолки обязательно надо побелить, заштукатурить. Краску беру быстросохнущую. По ночам удобнее работать: днем детвора бегает, да и мешать буду людям. Все на свои деньги — за спасибо".С возрастом заниматься ремонтом в одиночку стало тяжело. "Был период, когда у нас на четвертом этаже постоянно устраивали пьянки. Там всегда было грязно. Я купила стройматериалы, принесла и буквально приказала тем жильцам привести все в божеский вид. Одна женщина в ответ бросила: "Сама купила, сама и делай". А мне уже за восемьдесят, я и лампочки с трудом вкручиваю — голова кружится. Помню, той ночью не могла заснуть: думала, как все организовать, кого нанять. А утром вижу картину: одни новый линолеум стелют, другие стены белят. Вот так соседи стали мне помогать".Тамара Федоровна следит, чтобы территория у общежития была чистая. Раньше убирала мусор и подметала сама, теперь нанимает рабочих. Зимой у нее дел невпроворот: выходит на уборку снега, скалывает лед. "Все ради безопасности. Для меня это как зарядка!"Из заброшенного и заваленного мусором пустыря двор превратился в сад. "Высадила сирень, разные цветы. Мне все неймется, — смеется пенсионерка. — Потом глаз упал на стоянку: дело в том, что она не была отделена от детской площадки. Обратилась к депутату — поставили забор"."Как бы не рухнул!"Тамара Федоровна прославилась на всю округу. "Люди со мной здороваются, говорят спасибо. Даже незнакомцы называют по имени-отчеству. Уважают, наверное. А мне на душе радостно. Что еще нужно для счастья?"Местные чиновники, узнав, что она, сирота, так и не получила положенное по закону жилье, оформили на нее две комнаты в общежитии.Соседи пенсионерки пытаются умерить ее пыл, но не тут-то было. "Соседка принесла пятьсот рублей и конфеты. Говорит: "Небось, всю пенсию потратила на других, а себе ничего не оставила". Так и есть, — смеется Овчинникова. — Отложу на хлеб с маслом, да и хватит. Хочется не просто существовать, а жить ради людей!"Сейчас главная головная боль Тамары Федоровны — подвал, который постоянно затапливает. "Там нужно откачивать воду, иначе здание долго не простоит. Блочный фундамент осел, по углам внутри все сыпется… Как бы не рухнул! В моих силах только сгребать снег подальше от дома, чтобы не стекало в подвал".Из-за сырости здание буквально расходится по швам. "Сбилась со счета — сколько трещин. А некоторые ведь прямо до верха тянутся. Самую большую заделала сама. Через щель было улицу видно. Забила пенопластом и специальной жидкостью. После заштукатурила. Но это, конечно, не выход".Общежитие нуждается в капитальном ремонте. "Последний был тридцать лет назад, когда я заехала. Нам приходят квитанции от управляющей компании. Но за что мы платим, непонятно. Они ни черта не делают! — возмущается пенсионерка. — Я присматриваю за нашим крылом и придомовой территорией. Люди из других подъездов (всего их три) не раз просили меня и у них все обустроить. Но я уже не в состоянии".Тамара Федоровна не теряет надежды достучаться до чиновников, чтобы они заставили управляющую компанию выполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20200514/1571398531.html

https://ria.ru/20201115/pensionery-1584358533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подъезды, квартира, ремонт, пермский край, пенсионеры, пермь, общество