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https://ria.ru/20210207/oteli-1596168355.html
Названы самые дорогие и странные вещи, которые туристы оставляют в отелях
Названы самые дорогие и странные вещи, которые туристы оставляют в отелях
Эксперты составили список самых дорогих и необычных вещей, которые туристы забывали в отелях, сообщает АТОР со ссылкой на сеть из более 560 британских гостиниц. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T00:40
2021-02-07T00:40
туризм
туризм
отели
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ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты составили список самых дорогих и необычных вещей, которые туристы забывали в отелях, сообщает АТОР со ссылкой на сеть из более 560 британских гостиниц.В пятерку самых ценных предметов вошли сари, инкрустированное бриллиантами, ключи от нового Bentley, два билета первым классом на Мальдивы, обручальное кольцо Cartier и сертификаты на акции на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов (более 51 миллиона рублей).Кроме того, в составленном отельерами списке оказались такие необычные вещи, как денежное дерево с десятью банкнотами по 50 фунтов стерлингов (более 5,1 тысяч рублей) и двадцатью банкнотами по 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей), корона Swarovski, щенок сибирского хаски, свидетельство о 60-летнем браке, рукописная книга рецептов, коллекция марок, детский рояль, стетоскоп, 50-летнее собрание футбольных стикеров, металлический глобус. Также туда попали модель Лондона с указанием основных достопримечательностей, комплект принадлежностей медсестры, послание в бутылке с приглашением на свадьбу, дрель, лабораторный халат, сертификат о степени философии Оксфордского университета, двухметровый игрушечный полярный медведь и "счастливый пенни".При этом, не все путешественники сразу обнаруживали, что забыли свои вещи в отеле, и возвращались за ними. Быстрее всех это сделал исполнительный директор компании, который останавливался в Абердине. Он опоздал на рейс в Лондон, чтобы забрать из номера гостиницы свою монетку "на счастье", которую носил с собой 40 лет. Эксперты уточняют, что основная причина забывчивости – спешка. Но как туристы умудрились оставить в отеле щенка или огромную игрушку, осталось загадкой.
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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туризм, отели, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Названы самые дорогие и странные вещи, которые туристы оставляют в отелях

00:40 07.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорничная застилает кровать в номере отеля "Арт Москва Войковская"
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Эксперты составили список самых дорогих и необычных вещей, которые туристы забывали в отелях, сообщает АТОР со ссылкой на сеть из более 560 британских гостиниц.
В пятерку самых ценных предметов вошли сари, инкрустированное бриллиантами, ключи от нового Bentley, два билета первым классом на Мальдивы, обручальное кольцо Cartier и сертификаты на акции на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов (более 51 миллиона рублей).
Кроме того, в составленном отельерами списке оказались такие необычные вещи, как денежное дерево с десятью банкнотами по 50 фунтов стерлингов (более 5,1 тысяч рублей) и двадцатью банкнотами по 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей), корона Swarovski, щенок сибирского хаски, свидетельство о 60-летнем браке, рукописная книга рецептов, коллекция марок, детский рояль, стетоскоп, 50-летнее собрание футбольных стикеров, металлический глобус.
Также туда попали модель Лондона с указанием основных достопримечательностей, комплект принадлежностей медсестры, послание в бутылке с приглашением на свадьбу, дрель, лабораторный халат, сертификат о степени философии Оксфордского университета, двухметровый игрушечный полярный медведь и "счастливый пенни".
При этом, не все путешественники сразу обнаруживали, что забыли свои вещи в отеле, и возвращались за ними. Быстрее всех это сделал исполнительный директор компании, который останавливался в Абердине. Он опоздал на рейс в Лондон, чтобы забрать из номера гостиницы свою монетку "на счастье", которую носил с собой 40 лет.
Эксперты уточняют, что основная причина забывчивости – спешка. Но как туристы умудрились оставить в отеле щенка или огромную игрушку, осталось загадкой.
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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Кот Ангел и девушка: какие необычные вещи забывают гости в отелях
 
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