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В Мьянме проходят протесты против захвата власти военными
В Мьянме проходят протесты против захвата власти военными
Массовые протесты против власти военных, сместивших 1 февраля гражданское правительство Мьянмы, проходят в воскресенье в нескольких городах страны, сообщает... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T14:34
2021-02-07T14:34
аун сан су чжи
янгон (город)
мьянма
мандалай (город)
в мире
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БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Массовые протесты против власти военных, сместивших 1 февраля гражданское правительство Мьянмы, проходят в воскресенье в нескольких городах страны, сообщает мьянманский новостной портал "Иравади" на своей странице в социальной сети Facebook.Тысячи человек вышли утром в воскресенье на улицы городов Мьянмы, чтобы выразить протест против захвата власти военными. Крупнейшие демонстрации идут в Янгоне, бывшей столице и самом большом городе в стране, и в Мандалае, втором крупнейшем городе и тоже бывшей столице (в 1825 - 1858 гг), сообщает издание. По информации "Иравади", в Янгоне в протестных акциях, которые начались в 08.30 по местному времени (12.00 мск) принимают участие десятки тысяч человек, в Мандалае – несколько тысяч. В обоих городах демонстрации пока проходят мирно, сообщает портал. На выложенных в Facebook видео из Янгона и Мандалая толпы демонстрантов идут по улицам, выкрикивая лозунги "Долой диктатуру!", "Да здравствует демократия!", "Свободу Аун Сан у Чжи, матери народа!". География протестов расширилась по сравнению с субботой, когда жители мьянманских городов впервые массово вышли на уличные протестные акции. В воскресенье протесты проходят в восьми городах в разных частях страны, говорится в сообщении.Портал сообщает также, что вооруженные полицейские предприняли попытку разогнать протест в городе Мьявади в штате Карен и арестовали не менее шести демонстрантов. По информации портала, полицейские применили резиновые пули, обстреляв толпу численностью несколько сотен человек. На размещенном порталом видео с места события несколько полицейских стреляют из автоматических винтовок в воздух одиночными выстрелами, другие, по-видимому, стреляют в толпу резиновыми пулями из ружей. Из видео также понятно, что полицейским не удалось полностью разогнать протест."Иравади" также сообщает в воскресенье со ссылкой на мьянманских провайдеров интернета, что блокировка всемирной сети, введенная военными властями в субботу, больше не действует. Об этом сообщают и аккаунты ряда провайдеров в социальных сетях. Однако о реальной действенности мер по блокировке Интернета говорит тот факт, что и в субботу, и в воскресенье, несмотря на периодически возникающие трудности, страницы в интернете и соцсетях, принадлежащие противникам военных властей, были не только доступны, но и пополнялись новыми постами их владельцев.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3 – 5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
https://ria.ru/20210206/myanma-1596297119.html
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аун сан су чжи, янгон (город), мьянма, мандалай (город), в мире

В Мьянме проходят протесты против захвата власти военными

14:34 07.02.2021
 
© REUTERS / StringerВоенные на заблокированной дороге к парламенту Мьянмы в Нейпьидо
Военные на заблокированной дороге к парламенту Мьянмы в Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© REUTERS / Stringer
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БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Массовые протесты против власти военных, сместивших 1 февраля гражданское правительство Мьянмы, проходят в воскресенье в нескольких городах страны, сообщает мьянманский новостной портал "Иравади" на своей странице в социальной сети Facebook.
Тысячи человек вышли утром в воскресенье на улицы городов Мьянмы, чтобы выразить протест против захвата власти военными. Крупнейшие демонстрации идут в Янгоне, бывшей столице и самом большом городе в стране, и в Мандалае, втором крупнейшем городе и тоже бывшей столице (в 1825 - 1858 гг), сообщает издание. По информации "Иравади", в Янгоне в протестных акциях, которые начались в 08.30 по местному времени (12.00 мск) принимают участие десятки тысяч человек, в Мандалае – несколько тысяч. В обоих городах демонстрации пока проходят мирно, сообщает портал. На выложенных в Facebook видео из Янгона и Мандалая толпы демонстрантов идут по улицам, выкрикивая лозунги "Долой диктатуру!", "Да здравствует демократия!", "Свободу Аун Сан у Чжи, матери народа!". География протестов расширилась по сравнению с субботой, когда жители мьянманских городов впервые массово вышли на уличные протестные акции. В воскресенье протесты проходят в восьми городах в разных частях страны, говорится в сообщении.
Портал сообщает также, что вооруженные полицейские предприняли попытку разогнать протест в городе Мьявади в штате Карен и арестовали не менее шести демонстрантов. По информации портала, полицейские применили резиновые пули, обстреляв толпу численностью несколько сотен человек. На размещенном порталом видео с места события несколько полицейских стреляют из автоматических винтовок в воздух одиночными выстрелами, другие, по-видимому, стреляют в толпу резиновыми пулями из ружей. Из видео также понятно, что полицейским не удалось полностью разогнать протест.
"Иравади" также сообщает в воскресенье со ссылкой на мьянманских провайдеров интернета, что блокировка всемирной сети, введенная военными властями в субботу, больше не действует. Об этом сообщают и аккаунты ряда провайдеров в социальных сетях. Однако о реальной действенности мер по блокировке Интернета говорит тот факт, что и в субботу, и в воскресенье, несмотря на периодически возникающие трудности, страницы в интернете и соцсетях, принадлежащие противникам военных властей, были не только доступны, но и пополнялись новыми постами их владельцев.
Контрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 13:17
Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3 – 5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
Столкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:25
Военные вывезли свергнутого лидера Мьянмы из резиденции
 
Аун Сан Су ЧжиЯнгон (город)МьянмаМандалай (город)В мире
 
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