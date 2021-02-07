https://ria.ru/20210207/mir-1596354760.html
Премьер Японии сожалеет из-за отсутствия мирного договора с Россией
Премьер Японии сожалеет из-за отсутствия мирного договора с Россией
Отсутствие мирного договора с Россией и нерешенная проблема "северных территорий", как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи,... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T06:35
2021-02-07T06:35
2021-02-07T14:43
есихидэ суга
россия
япония
в мире
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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Отсутствие мирного договора с Россией и нерешенная проблема "северных территорий", как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, вызывают глубокое сожаление, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.Премьер-министр также отметил, что проведение съезда, несмотря на эпидемию коронавируса, "имеет глубокий смысл". Он заявил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом в сентябре прошлого года обсуждался вопрос о возобновлении безвизовых обменов, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.Съезд проходит ежегодно в так называемый день северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства. В этом году из-за эпидемии коронавируса решено проводить съезд в режиме онлайн.День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года. По нему Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, позднее вошедшие в состав СССР по итогам Второй мировой войны.Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые считает своими. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Абэ Синдзо тогдашний премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как прежде ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20210128/rakety-1594975994.html
https://ria.ru/20201118/kodzuki-1585000833.html
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есихидэ суга, россия, япония, в мире
ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака.
Отсутствие мирного договора с Россией
и нерешенная проблема "северных территорий", как в Японии
называют российские острова Кунашир
, Шикотан
, Итуруп
и Хабомаи
, вызывают глубокое сожаление, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга
.
"Ситуация, когда, несмотря на то, что после (окончания Второй мировой. — Прим. ред.) войны прошло 75 лет, проблема северных территорий так и не решена, а между Японией и Россией так и не заключен мирный договор, вызывает большое сожаление. В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом (России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора", — сказал Ёсихидэ Суга в видеообращении к ежегодному общенациональному съезду за "возвращение северных территорий".
Премьер-министр также отметил, что проведение съезда, несмотря на эпидемию коронавируса, "имеет глубокий смысл". Он заявил, что в ходе телефонного разговора с российским президентом в сентябре прошлого года обсуждался вопрос о возобновлении безвизовых обменов, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.
Съезд проходит ежегодно в так называемый день северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства. В этом году из-за эпидемии коронавируса решено проводить съезд в режиме онлайн.
День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года. По нему Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, позднее вошедшие в состав СССР
по итогам Второй мировой войны.
Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые считает своими. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США
, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы
под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Абэ Синдзо тогдашний премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как прежде ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.