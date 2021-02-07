https://ria.ru/20210207/mikrozaym-1596356056.html
Эксперт дал совет, как не переплатить при оформлении микрозайма
Эксперт дал совет, как не переплатить при оформлении микрозайма
Россиянам при оформлении займа следует проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, а также внимательно ознакомиться с информацией о... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T07:12
2021-02-07T07:12
2021-02-07T07:12
россия
национальное рейтинговое агентство
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156225/82/1562258210_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_938681bd12e2ee56fc499ce5aeef2bf2.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россиянам при оформлении займа следует проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, а также внимательно ознакомиться с информацией о стоимости услуги, вариантах погашения и всех условиях договора, заявил РИА Новости директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.Изучая договор, необходимо обратить особое внимание на пункты об ответственности сторон, где обычно указывается информация о штрафных санкциях, пени и возможных скрытых комиссиях, а также о порядке внесения изменений в договор.Перед получением займа эксперт рекомендует узнать у микрофинансовой организации, какие дополнительные услуги предлагает кредитная организация. При этом не стоит забывать, что страхование, смс-информирование, юридическая поддержка и прочие опции повышают стоимость займа."Прибегать к услугам МФО надо осознано, взвешивая свои финансовые возможности и понимая, что МФО предоставляют средства по ставкам существенно превышающим банковские, и уровень данных ставок является платой за высокую вероятность одобрения займа", - заключил Бородулин.
https://ria.ru/20200716/1574418190.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156225/82/1562258210_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_455895a1fdca7d0c00005cdf2417f4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальное рейтинговое агентство, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Россиянам при оформлении займа следует проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ
, а также внимательно ознакомиться с информацией о стоимости услуги, вариантах погашения и всех условиях договора, заявил РИА Новости директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства
(НРА) Константин Бородулин.
"В первую очередь необходимо проверить включение организации в реестр действующих МФО, размещенный на сайте Банка России, после этого внимательно ознакомится с информацией о стоимости займа, вариантах погашения займа, условиях договора, а также прочих условиях и дополнительных услугах", - сказал он.
Изучая договор, необходимо обратить особое внимание на пункты об ответственности сторон, где обычно указывается информация о штрафных санкциях, пени и возможных скрытых комиссиях, а также о порядке внесения изменений в договор.
Перед получением займа эксперт рекомендует узнать у микрофинансовой организации, какие дополнительные услуги предлагает кредитная организация. При этом не стоит забывать, что страхование, смс-информирование, юридическая поддержка и прочие опции повышают стоимость займа.
"Прибегать к услугам МФО надо осознано, взвешивая свои финансовые возможности и понимая, что МФО предоставляют средства по ставкам существенно превышающим банковские, и уровень данных ставок является платой за высокую вероятность одобрения займа", - заключил Бородулин.