https://ria.ru/20210207/mikrozaym-1596356056.html

Эксперт дал совет, как не переплатить при оформлении микрозайма

Эксперт дал совет, как не переплатить при оформлении микрозайма

Россиянам при оформлении займа следует проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, а также внимательно ознакомиться с информацией о... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T07:12

2021-02-07T07:12

2021-02-07T07:12

россия

национальное рейтинговое агентство

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россиянам при оформлении займа следует проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, а также внимательно ознакомиться с информацией о стоимости услуги, вариантах погашения и всех условиях договора, заявил РИА Новости директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.Изучая договор, необходимо обратить особое внимание на пункты об ответственности сторон, где обычно указывается информация о штрафных санкциях, пени и возможных скрытых комиссиях, а также о порядке внесения изменений в договор.Перед получением займа эксперт рекомендует узнать у микрофинансовой организации, какие дополнительные услуги предлагает кредитная организация. При этом не стоит забывать, что страхование, смс-информирование, юридическая поддержка и прочие опции повышают стоимость займа."Прибегать к услугам МФО надо осознано, взвешивая свои финансовые возможности и понимая, что МФО предоставляют средства по ставкам существенно превышающим банковские, и уровень данных ставок является платой за высокую вероятность одобрения займа", - заключил Бородулин.

https://ria.ru/20200716/1574418190.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальное рейтинговое агентство, центральный банк рф (цб рф), экономика