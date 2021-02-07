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Эксперт дал совет, как не переплатить при оформлении микрозайма
Эксперт дал совет, как не переплатить при оформлении микрозайма
Россиянам при оформлении займа следует проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, а также внимательно ознакомиться с информацией о... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T07:12
2021-02-07T07:12
россия
национальное рейтинговое агентство
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россиянам при оформлении займа следует проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, а также внимательно ознакомиться с информацией о стоимости услуги, вариантах погашения и всех условиях договора, заявил РИА Новости директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.Изучая договор, необходимо обратить особое внимание на пункты об ответственности сторон, где обычно указывается информация о штрафных санкциях, пени и возможных скрытых комиссиях, а также о порядке внесения изменений в договор.Перед получением займа эксперт рекомендует узнать у микрофинансовой организации, какие дополнительные услуги предлагает кредитная организация. При этом не стоит забывать, что страхование, смс-информирование, юридическая поддержка и прочие опции повышают стоимость займа."Прибегать к услугам МФО надо осознано, взвешивая свои финансовые возможности и понимая, что МФО предоставляют средства по ставкам существенно превышающим банковские, и уровень данных ставок является платой за высокую вероятность одобрения займа", - заключил Бородулин.
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россия, национальное рейтинговое агентство, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперт дал совет, как не переплатить при оформлении микрозайма

07:12 07.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россиянам при оформлении займа следует проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, а также внимательно ознакомиться с информацией о стоимости услуги, вариантах погашения и всех условиях договора, заявил РИА Новости директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.
"В первую очередь необходимо проверить включение организации в реестр действующих МФО, размещенный на сайте Банка России, после этого внимательно ознакомится с информацией о стоимости займа, вариантах погашения займа, условиях договора, а также прочих условиях и дополнительных услугах", - сказал он.
Изучая договор, необходимо обратить особое внимание на пункты об ответственности сторон, где обычно указывается информация о штрафных санкциях, пени и возможных скрытых комиссиях, а также о порядке внесения изменений в договор.
Перед получением займа эксперт рекомендует узнать у микрофинансовой организации, какие дополнительные услуги предлагает кредитная организация. При этом не стоит забывать, что страхование, смс-информирование, юридическая поддержка и прочие опции повышают стоимость займа.
"Прибегать к услугам МФО надо осознано, взвешивая свои финансовые возможности и понимая, что МФО предоставляют средства по ставкам существенно превышающим банковские, и уровень данных ставок является платой за высокую вероятность одобрения займа", - заключил Бородулин.
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