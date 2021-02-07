https://ria.ru/20210207/mchs-1596361914.html

МЧС завело аккаунт в TikTok

МЧС завело аккаунт в TikTok

Министерство чрезвычайных ситуаций России открыло официальное сообщество в соцсетях TikTok и Likee, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T09:20

2021-02-07T09:20

2021-02-07T15:21

россия

tiktok

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_d5b1689e40b95ca54237f95c1198ea62.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций России открыло официальное сообщество в соцсетях TikTok и Likee, сообщается на сайте ведомства.В профиле будут публиковать ролики о профессиональной деятельности спасателей."Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни МЧС и многое другое", — говорится в сообщении.Накануне аккаунт в TikTok завело Министерство иностранных дел. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, создание сообщества следует расценивать не как "дань моде", а обычную информационную работу.

https://ria.ru/20210128/tiktok-1595014132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество