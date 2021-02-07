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МЧС завело аккаунт в TikTok
МЧС завело аккаунт в TikTok
Министерство чрезвычайных ситуаций России открыло официальное сообщество в соцсетях TikTok и Likee, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T09:20
2021-02-07T09:20
2021-02-07T15:21
россия
tiktok
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций России открыло официальное сообщество в соцсетях TikTok и Likee, сообщается на сайте ведомства.В профиле будут публиковать ролики о профессиональной деятельности спасателей."Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни МЧС и многое другое", — говорится в сообщении.Накануне аккаунт в TikTok завело Министерство иностранных дел. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, создание сообщества следует расценивать не как "дань моде", а обычную информационную работу.
https://ria.ru/20210128/tiktok-1595014132.html
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россия, tiktok, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество