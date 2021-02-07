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В России масочный режим могут отменить к лету, заявили вирусологи
В России масочный режим могут отменить к лету, заявили вирусологи
Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T06:23
2021-02-07T11:09
распространение коронавируса
владимир болибок
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые.Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила, что для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация.Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле. Эксперт также отметил, что условием для отмены масок является показатель выработки коллективного иммунитета.Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года. После начала пандемии в российских регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.
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владимир болибок, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, россия

В России масочный режим могут отменить к лету, заявили вирусологи

06:23 07.02.2021 (обновлено: 11:09 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры выходят из вагона на платформе станции "Шелепиха" Большой кольцевой линии
Пассажиры выходят из вагона на платформе станции Шелепиха Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые.
Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила, что для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация.
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле. Эксперт также отметил, что условием для отмены масок является показатель выработки коллективного иммунитета.
Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года.
"Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдет не скоро", — спрогнозировал также вирусолог.
После начала пандемии в российских регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 01:05Распространение коронавируса
Мясников призвал к отмене масочного режима
 
Распространение коронавирусаВладимир БолибокАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииРоссия
 
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