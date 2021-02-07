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В России масочный режим могут отменить к лету, заявили вирусологи
В России масочный режим могут отменить к лету, заявили вирусологи
Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T06:23
2021-02-07T06:23
2021-02-07T11:09
распространение коронавируса
владимир болибок
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые.Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила, что для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация.Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле. Эксперт также отметил, что условием для отмены масок является показатель выработки коллективного иммунитета.Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года. После начала пандемии в российских регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.
https://ria.ru/20210203/maski-1595775558.html
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владимир болибок, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, россия