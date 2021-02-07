https://ria.ru/20210207/maska-1596354595.html

В России масочный режим могут отменить к лету, заявили вирусологи

В России масочный режим могут отменить к лету, заявили вирусологи

Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T06:23

2021-02-07T06:23

2021-02-07T11:09

распространение коронавируса

владимир болибок

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые.Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила, что для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация.Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле. Эксперт также отметил, что условием для отмены масок является показатель выработки коллективного иммунитета.Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года. После начала пандемии в российских регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток.

https://ria.ru/20210203/maski-1595775558.html

россия

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2021

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владимир болибок, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, россия