https://ria.ru/20210207/lednik-1596405873.html
Среди пострадавших при сходе ледника в Индии россиян нет
Среди пострадавших при сходе ледника в Индии россиян нет
Российские граждане не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщило посольство России в Индии. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T18:07
2021-02-07T18:07
2021-02-07T20:41
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев - РИА Новости. Российские граждане не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщило посольство России в Индии."Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата", - сообщили в посольстве.Ледник с горы Нандадеви сошел вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга в воскресенье утром и вызвал наводнение в высокогорных районах штата. Удар стихии пришелся на плотины строящихся гидроэлектростанций "Риши Ганга" и "Дхаули Ганга", разрушив одну из них.В связи с наводнением власти Уттаракханда эвакуировали жителей деревень, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции, а плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.По данным главного министра штата Тривендры Сингха Равата, на данный момент найдены тела семи погибших, пропавшими без вести считаются 125 человек, это число может вырасти.При этом ранее представитель Индо-тибетской пограничной полиции С.С. Десвал сообщил, что спасатели нашли тела 10 погибших.
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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд
Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести.
2021-02-07T18:07
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россия, уттаракханд, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев - РИА Новости.
Российские граждане не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд
, сообщило посольство России
в Индии
.
"Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата", - сообщили в посольстве.
Ледник с горы Нандадеви сошел вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга в воскресенье утром и вызвал наводнение в высокогорных районах штата. Удар стихии пришелся на плотины строящихся гидроэлектростанций "Риши Ганга" и "Дхаули Ганга", разрушив одну из них.
В связи с наводнением власти Уттаракханда эвакуировали жителей деревень, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции, а плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.
По данным главного министра штата Тривендры Сингха Равата, на данный момент найдены тела семи погибших, пропавшими без вести считаются 125 человек, это число может вырасти.
При этом ранее представитель Индо-тибетской пограничной полиции С.С. Десвал сообщил, что спасатели нашли тела 10 погибших.