Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210207/lednik-1596405873.html
Среди пострадавших при сходе ледника в Индии россиян нет
Среди пострадавших при сходе ледника в Индии россиян нет
Российские граждане не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщило посольство России в Индии. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T18:07
2021-02-07T20:41
россия
уттаракханд
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596416000_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_5d6e5bf83d939d4b04abd01adb2a5484.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев - РИА Новости. Российские граждане не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщило посольство России в Индии."Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата", - сообщили в посольстве.Ледник с горы Нандадеви сошел вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга в воскресенье утром и вызвал наводнение в высокогорных районах штата. Удар стихии пришелся на плотины строящихся гидроэлектростанций "Риши Ганга" и "Дхаули Ганга", разрушив одну из них.В связи с наводнением власти Уттаракханда эвакуировали жителей деревень, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции, а плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.По данным главного министра штата Тривендры Сингха Равата, на данный момент найдены тела семи погибших, пропавшими без вести считаются 125 человек, это число может вырасти.При этом ранее представитель Индо-тибетской пограничной полиции С.С. Десвал сообщил, что спасатели нашли тела 10 погибших.
https://ria.ru/20210207/indiya-1596377894.html
россия
уттаракханд
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд
Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести.
2021-02-07T18:07
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596416000_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eda875234551c1e9d06670fff55f4169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, уттаракханд, индия, в мире

Среди пострадавших при сходе ледника в Индии россиян нет

18:07 07.02.2021 (обновлено: 20:41 07.02.2021)
 
© REUTERS / StringerИндо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия
Индо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев - РИА Новости. Российские граждане не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщило посольство России в Индии.
"Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата", - сообщили в посольстве.
Ледник с горы Нандадеви сошел вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга в воскресенье утром и вызвал наводнение в высокогорных районах штата. Удар стихии пришелся на плотины строящихся гидроэлектростанций "Риши Ганга" и "Дхаули Ганга", разрушив одну из них.
В связи с наводнением власти Уттаракханда эвакуировали жителей деревень, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции, а плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.
По данным главного министра штата Тривендры Сингха Равата, на данный момент найдены тела семи погибших, пропавшими без вести считаются 125 человек, это число может вырасти.
При этом ранее представитель Индо-тибетской пограничной полиции С.С. Десвал сообщил, что спасатели нашли тела 10 погибших.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 12:34
Премьер Индии следит за ситуацией в Уттаракханде, где сошел ледник
 
РоссияУттаракхандИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25В школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за "минирований"
06:03Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок
05:51На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
05:49Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
05:33"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
05:12СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
04:54Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
04:46На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:25Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
04:09Названы опасные вещества в питьевой воде
04:07В Минздраве пациентам с диабетом рекомендовали вакцинацию от COVID-19
04:00В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
03:58В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
03:53Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
03:35В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
03:22Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:18Источник: Россия в марте запустит с Байконура около 40 спутников
03:18Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:09В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:05Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
Лента новостейМолния