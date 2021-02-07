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Тезис о "захвате" Курил Россией вновь вернулся в повестку съезда в Японии
Тезис о "захвате" Курил Россией вновь вернулся в повестку съезда в Японии
Тезис, что "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, были "захвачены", вновь вернулся в повестку ежегодного... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T07:51
2021-02-07T14:48
россия
курильские острова
япония
в мире
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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Тезис, что "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, были "захвачены", вновь вернулся в повестку ежегодного общенационального съезда в Японии за возвращение "северных территорий", но без упоминания страны, которая их "захватила".Съезд проходит ежегодно в так называемый день северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно участвуют премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства страны. В этом году из-за эпидемии коронавируса решено проводить съезд в режиме онлайн.Два предыдущих года этот тезис был заменен на фразу, что после войны прошло более 70 лет, "а мирный договор так и не был заключен".В тезисах нынешнего съезда подчеркивается, что необходимо "ускорить переговоры, чтобы решить территориальную проблему, заключить мирный договор с Россией для установления поистине дружественных и мирных отношений между двумя странами".День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, то это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ тогдашний премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как прежде ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20210206/ucheniya-1596268616.html
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россия, курильские острова, япония, в мире

Тезис о "захвате" Курил Россией вновь вернулся в повестку съезда в Японии

07:51 07.02.2021 (обновлено: 14:48 07.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей КрасноуховЮжные Курилы
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Тезис, что "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, были "захвачены", вновь вернулся в повестку ежегодного общенационального съезда в Японии за возвращение "северных территорий", но без упоминания страны, которая их "захватила".
Съезд проходит ежегодно в так называемый день северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно участвуют премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства страны. В этом году из-за эпидемии коронавируса решено проводить съезд в режиме онлайн.

"Сегодня, в день северных территорий, в условиях коронавируса мы провели съезд за возвращение северных территорий — Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, которые являются территорией нашей страны. Вызывает крайнее сожаление, что четыре северных острова в течение 75 лет продолжают оставаться захваченными без юридических оснований", — зачитал лозунги с трибуны съезда представитель от молодежи Юя Сато.

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Два предыдущих года этот тезис был заменен на фразу, что после войны прошло более 70 лет, "а мирный договор так и не был заключен".
В тезисах нынешнего съезда подчеркивается, что необходимо "ускорить переговоры, чтобы решить территориальную проблему, заключить мирный договор с Россией для установления поистине дружественных и мирных отношений между двумя странами".
День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, то это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году. — Прим. ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ тогдашний премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как прежде ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
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